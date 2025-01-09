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ПСЖ хочет подписать Кварацхелию во время зимнего трансферного окна

вчера, 15:22

ПСЖ активно работает над трансфером вингера «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, парижане хотят, чтобы футболист присоединился к ним во время зимнего трансферного окна.

ПСЖ готов включить в сделку с «Наполи» своих игроков — например, защитника Милана Шкриньяра плюс деньги. На данном этапе всё зависит от того, что решит итальянский клуб.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:01
Каких кубков?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:59
Зайди в тему Кубков и дай знать
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:59
Да.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:56
Виктор!
На футбольной ветке сейчас?)
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:53
Фактами должно подтверждаться не мнение, а утверждение. Мнение всего лишь мысль в моей голове, продиктованная в том числе и моим невежеством. Поэтому могу ошибаться. Или попаду в десятку. Помните наблюдение про стакан, который наполовину полон для одного человека, и наполовину пуст для другого. Оба правы - это факт, просто видят по-разному. 🙂
Откланиваюсь.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 16:48
Вам никто не запрещает иметь свое мнение, но любое мнение, даже самое авторитетное должно подтверждаться фактами. А факты, как говорится- на лицE)))

Хорошего дня.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:46
Поэтому я и говорю, что высказываю исключительно своё личное мнение. Оно может не совпадать ни с итальянскими СМИ, ни с немецкими. Зачем мне пересказывать их мнение, если у меня есть своё?)
Приятного вечера, Виктор. 🤝
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 16:43
Если вы обратили внимание, я, почти всегда, тот, или иной комментарий касаемый немецкого футбола- дополняю ссылкой, исключительно на немецкие источники- это называется фактическое подтверждение. А всё остальное- от лукавого...)))

Желаю здравствовать.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:39
Люблю итальянский футбол, симпатизирую Милану, но, к сожалению, совершенно не знаю итальянского языка, поэтому не читаю мнение "авторитетных" изданий, верю только своим глазам. А они мне подсказывают то, что я написал о Хвиче в первом комментарии. 🙂
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 16:35, ред.
В каких новостях, позвольте осведомиться?
И еще, напоминаю, вам лично, что в Италии, уже не осталось, ни одной авторитетной газеты, которая не критиковала бы грузина, а одна, и вовсе назвалo его "Бледной тенью". О каком игроке может идти речь, если он провалился на всех уровнях, в самых крупных турнирах- сборной и клубов...

Вы можете не читать меня, не считаться с моим мнением, но мнению авторитетных изданий, вы должны поверить, а кроме всего, вы же не можете не видеть очевидного. Ладно, поглядим, что из этого получится...
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:28
Сколько людей, столько и мнений. У Вас своё, у меня своё. Я Вам своё мнение не навязываю, просто его высказываю в новостях. Уважайте и Вы чужое мнение.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 16:26
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:23
    Виктор, Вы завышенного мнения о Вашей публичной персоне на Соккере. Я, если честно, не читал Ваш комментарий, много букв в конце рабочего дня откровенно напрягают.
    Я лишь высказал то, что говорил о Хвиче на протяжении всей его европейской карьеры. Моё мнение не изменилось о его футбольном таланте.
    Capral
    Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
    вчера в 16:20
    Даже, если купят Осимхена- ничего не получится. Не будет уже, того, что было в Наполи... Причин много: это и разные команды, и разный футбол, а главное- разные тренеры, с разным подходом к футболу. Ну и не будем забывать про конфликт двух агентов- Хвички и Оси, что тоже, и точно негативно скажется на игре обоих, если, конечно такое реализуется... Чемпионство Наполи было обычным всплеском однодневкой, что и показали дальнейшие события.

    Я понимаю, что ваш комментарий был выпущен в тираж- исключительно в пику моему.))) Но надо же быть реалистами, чтобы потом не было стыдно...
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 16:12
    На постсоветском пространстве Хвича самый сильный игрок сейчас. Однозначно усилит нынешний ПСЖ. А если парижане ещё докупят Осимхена, то сыгранная пара в атаке и вовсе прекрасным усилением получится.
    Вопрос лишь в цене грузина. Если в пределах 60-ти миллионов, то ПСЖ повезёт. С другой стороны, Наполи задёшего никого не продают. Будем смотреть.
    Вещий
    Вещий ответ AleS (раскрыть)
    вчера в 16:11, ред.
    Добра Вам! ... ну для итальяшек может было бы и не плохо... а для ПСЖ???? И на какой позиции Хвича будет играть в ПСЖ? Фланги нападения и центр поля это самые укомплектованные позиции у ПСЖ. Им нужен новый ЦН и может оборону частично поменять... и зачем что то менять?... ну а Шкриньяр у Антохи снова топарём станет...:)))
    Вещий
    Вещий
    вчера в 16:04
    Сафонов будет его встречать на велосипеде с балалайкой.... а Хвича от вида Сафонова опять расскажет как его в Казани держали на базе с охраной, собаками и лютыми морозами.....:))))
    sihafazatron
    sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 16:03
    Разрешите мне?)
    Для лиги фермеров сойдёт))))
    Capral
    Capral ответ AleS (раскрыть)
    вчера в 16:03
    Товарищ Мигицко, собственно, я уже всё высказал и давно. Но вот, к Вашему вниманию- мой комментарий, который, надеюсь, Вас удовлетворит.)))
    AleS
    AleS
    вчера в 16:00
    Капрал, мы Вас просим высказаться.

    Я бы на месте Наполи просил 40 млн + Шкриньяр, это была бы сверх удачная сделка для итальянцев.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 16:00, ред.
    Макс, Дружище- рад тебя видеть на просторах родного Соккера!!!
    Макс, у меня нет слов- одни буквы и тех мало.))) Или это очередная утятина, или трудности перевода, или руководство ПСЖ- окончательно ёб.....ь. Ну как можно подобное комментировать? Просто ГЛУПОСТЬ!!!!!!! Подписывать игрока, который откровенно сдал, и фактически, ничего не показывает, которого уже давно все раскусили и который позорно провалился на всех крупных турнирах, а кроме всего прочего, как и ожидалось еще и с физикой не дружит- просто идиотизм!!! Я не знаю состав ПСЖ, не знаю стиля игры этой команды, и вообще не интересуюсь французским футболом, но подписывать, фактически мёртвого игрока, да еще на пике его откровенного спада, на мой взгляд- дурость и тупость... Мне больше нечего сказать.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 15:30
    Хвича в ПСЖ...
    Ноу коммент. Виктор, твой выход! )
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