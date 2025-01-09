ПСЖ хочет подписать Кварацхелию во время зимнего трансферного окна

ПСЖ активно работает над трансфером вингера «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, парижане хотят, чтобы футболист присоединился к ним во время зимнего трансферного окна.
ПСЖ готов включить в сделку с «Наполи» своих игроков — например, защитника Милана Шкриньяра плюс деньги. На данном этапе всё зависит от того, что решит итальянский клуб.
Вопрос лишь в цене грузина. Если в пределах 60-ти миллионов, то ПСЖ повезёт. С другой стороны, Наполи задёшего никого не продают. Будем смотреть.
Вопрос лишь в цене грузина. Если в пределах 60-ти миллионов, то ПСЖ повезёт. С другой стороны, Наполи задёшего никого не продают. Будем смотреть.