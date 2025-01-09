ПСЖ хочет подписать Кварацхелию во время зимнего трансферного окна

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вчера, 15:22

ПСЖ активно работает над трансфером вингера «Наполи» и сборной Грузии .

По информации инсайдера Фабрицио Романо, парижане хотят, чтобы футболист присоединился к ним во время зимнего трансферного окна.