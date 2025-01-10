«Мы не такие крутые, нужно ещё учиться». Ротенберг — о тренерской лицензии

Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола московского «Локомотива» рассказал источнику о том, собирается ли улучшать свою тренерскую квалификацию.

В прошлом месяце экс-футболист «железнодорожников» получил тренерскую лицензию УЕФА категории B.