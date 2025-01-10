Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Мы не такие крутые, нужно ещё учиться». Ротенберг — о тренерской лицензии

вчера, 14:11

Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола московского «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал источнику о том, собирается ли улучшать свою тренерскую квалификацию.

В прошлом месяце экс-футболист «железнодорожников» получил тренерскую лицензию УЕФА категории B.

Получение лицензии УЕФА? Учился в Академии РФС, в футбольных клубах не стажировался — на категории В этого не требуется. Стажировки начинаются, когда учишься на категорию А. Так что мы ещё не такие крутые, нужно ещё учиться. Пойду ли учиться на категорию А, ещё не решил.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Батраков посетил матч Лиги чемпионов во время зимнего отпуска
09 января
Батраков: «Беру пример с Лионеля Месси»
09 января
Владимир Федотов высказался об отсутствии работы после отставки из ЦСКА
06 января
Агент Дркушича подтвердил, что игрок вернётся в «Зенит» в конце января
05 января
В «Пари НН» хотят пригласить теннисиста Синнера на матч команды
05 января
Кузьмичёв рассказал, в чём Батраков лучше Головина
04 января
Сортировать
Все комментарии
a75p3xeufj4v
a75p3xeufj4v
вчера в 16:05
Учиться никогда не поздно
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:53
"Пойду ли учиться на категорию А, ещё не решил." - Надо посмотреть какой расклад будет...)
adekvat
adekvat ответ 9cm4xdpgvew3 (раскрыть)
вчера в 14:36
Захочет и этот станет тренером, бабло рулит этим миром. Почти уверен в Зените окажется. Хоккейный клоун смог же.
9cm4xdpgvew3
9cm4xdpgvew3
вчера в 14:25
Не надо! Хватит с нас и хоккейного братца!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:12
Мы? О как))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 