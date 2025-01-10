«Мы не такие крутые, нужно ещё учиться». Ротенберг — о тренерской лицензии

Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола московского «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал источнику о том, собирается ли улучшать свою тренерскую квалификацию.
В прошлом месяце экс-футболист «железнодорожников» получил тренерскую лицензию УЕФА категории B.
Получение лицензии УЕФА? Учился в Академии РФС, в футбольных клубах не стажировался — на категории В этого не требуется. Стажировки начинаются, когда учишься на категорию А. Так что мы ещё не такие крутые, нужно ещё учиться. Пойду ли учиться на категорию А, ещё не решил.