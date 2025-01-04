Кузьмичёв рассказал, в чём Батраков лучше Головина

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сегодня, 16:01

Представитель полузащитника «Локомотива» ответил на вопрос, что общего у его клиента и хавбека «Монако» Александра Головина, а в чём игрок «красно-зелёных» лучше.

Общее – профессиональное отношение к своей профессии! Батраков уже сейчас лучше Головина в понимании игры, скорости принятия решений, техническом оснащении.

Ранее Кузьмичёв рассказал, как видит развитие карьеры Батракова.