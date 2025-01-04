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Кузьмичёв рассказал, в чём Батраков лучше Головина

сегодня, 16:01

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос, что общего у его клиента и хавбека «Монако» Александра Головина, а в чём игрок «красно-зелёных» лучше.

Общее – профессиональное отношение к своей профессии!

Батраков уже сейчас лучше Головина в понимании игры, скорости принятия решений, техническом оснащении.

Ранее Кузьмичёв рассказал, как видит развитие карьеры Батракова.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 20:11
А не хватает того, что есть у Головина. Понимания футбола, скорости принятия решения, четко поставленных ударов. Они играют просто в разный футбол.
adekvat
adekvat
сегодня в 19:38
Время покажет, следующий сезон посмотрив.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Датак (раскрыть)
сегодня в 19:27
Чего ему не хватает?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:11
Вроде Кузьмичев не новичок в футболе, а не понимает элементарные вещи. Чтобы сравнивать игроков в понимании футбола, быстроте принятия решения, надо как минимум поставить их в равные условия. А футбол в РПЛ и в Лиге 1 Франции - это фактически два разных вида спорта.
Видимо этот гражданин примеряет на себя тогу рекламного агента.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:38
На что только не идут агенты игроков, чтобы пристроить своих клиентов хоть куда-нибудь... Для Кузьмичева главное, получить свои комиссионные - чем больше, тем лучше. Все агенты абсолютно одинаковые.
zvv3sag4ejsf
zvv3sag4ejsf
сегодня в 16:17
А, что же все же лучше у него,нужно срочно провести опрос болельщиц, женщины не подведут,оценку выедут футбольную, по первому тайму, также и по второму тайму,перерыв опросу не подвергается.
Датак
Датак
сегодня в 16:15
Батраку пока далеко до Головы.
Но все в его руках
Гость
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