Кузьмичёв рассказал, в чём Батраков лучше Головина

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос, что общего у его клиента и хавбека «Монако» Александра Головина, а в чём игрок «красно-зелёных» лучше.
Общее – профессиональное отношение к своей профессии!
Батраков уже сейчас лучше Головина в понимании игры, скорости принятия решений, техническом оснащении.
Ранее Кузьмичёв рассказал, как видит развитие карьеры Батракова.
Видимо этот гражданин примеряет на себя тогу рекламного агента.
Видимо этот гражданин примеряет на себя тогу рекламного агента.