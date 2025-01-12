Стало известно, поступали ли официальные предложения по Тикнизяну

Главный тренер «Локомотива» высказался на тему возможного ухода защитника «железнодорожников» .

Давайте так: есть реальность, а есть виртуальность. Немножко разные вещи. Потому что на сегодняшний день в клубе никаких предложений нет. Как только они появятся, совет директоров будет их рассматривать. Но ещё раз повторюсь, на сегодняшний день ни тренерский штаб, ни руководство таких предложений не имеет.

Мы, безусловно, говорили (с Наиром Тикнизяном) о том, что если будет предметный интерес из европейского клуба, который устроит «Локомотив» с точки зрения трансферной цены, он будет рассматривать его и поддержит это начинание. Но ещё раз повторюсь, что на сегодняшний день таких моментов нет. Как только они появятся, значит, будем действовать по ситуации.