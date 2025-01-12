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Стало известно, поступали ли официальные предложения по Тикнизяну

12 января 2025, 13:17

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался на тему возможного ухода защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна.

Давайте так: есть реальность, а есть виртуальность. Немножко разные вещи. Потому что на сегодняшний день в клубе никаких предложений нет. Как только они появятся, совет директоров будет их рассматривать. Но ещё раз повторюсь, на сегодняшний день ни тренерский штаб, ни руководство таких предложений не имеет.

Мы, безусловно, говорили (с Наиром Тикнизяном) о том, что если будет предметный интерес из европейского клуба, который устроит «Локомотив» с точки зрения трансферной цены, он будет рассматривать его и поддержит это начинание. Но ещё раз повторюсь, что на сегодняшний день таких моментов нет. Как только они появятся, значит, будем действовать по ситуации.

Напомним, «Севилья» проявляла интерес к Тикнизяну.

Ранее 25-летний левый защитник рассказал о своих целях на 2025 год.

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Все комментарии
112910415
112910415
12 января в 22:08
не зовут никуда ...
7v6a4e627av9
7v6a4e627av9
12 января в 16:57
Его и тут неплохо кормят. Зачем ему заграница?
lotsman
lotsman
12 января в 13:39
Никаких предложений из Европы нет и, скорее всего, не будет. А по поводу Севильи - Севилья уже давала опровержение.
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