«Зенит» предлагал Ананьеву продлить контракт, но игрок выбрал ЦСКА

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вчера, 20:57

«Зенит» предложил Ивану Ананьеву продлить контракт с клубом и отправить его в «Сан-Паулу» в аренду. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сегодня, 11 января, московский ЦСКА объявил о трансфере Ананьева из «Зенита».