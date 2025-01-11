«Зенит» предлагал Ананьеву продлить контракт, но игрок выбрал ЦСКА

«Зенит» предложил Ивану Ананьеву продлить контракт с клубом и отправить его в «Сан-Паулу» в аренду. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сегодня, 11 января, московский ЦСКА объявил о трансфере Ананьева из «Зенита».
Планировалось, что Иван продлит контракт и отправится для развития в аренду в Бразилию, но игрок отказался от этого варианта. В качестве альтернативы ему предложили вариант с «Зенитом-2», что тоже не устроило игрока.
Только на днях в академию Динамо пришли два игрока из основы СШОР Зенит U16-
опорный полузащитник Альберт Ратников, 33 матча в сезоне, голы 3+6;
забивной центрфорвард Роман Босов, 33 матча, голы 31+11
Только на днях в академию Динамо пришли два игрока из основы СШОР Зенит U16-
опорный полузащитник Альберт Ратников, 33 матча в сезоне, голы 3+6;
забивной центрфорвард Роман Босов, 33 матча, голы 31+11