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«Зенит» предлагал Ананьеву продлить контракт, но игрок выбрал ЦСКА

вчера, 20:57

«Зенит» предложил Ивану Ананьеву продлить контракт с клубом и отправить его в «Сан-Паулу» в аренду. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сегодня, 11 января, московский ЦСКА объявил о трансфере Ананьева из «Зенита».

Планировалось, что Иван продлит контракт и отправится для развития в аренду в Бразилию, но игрок отказался от этого варианта. В качестве альтернативы ему предложили вариант с «Зенитом-2», что тоже не устроило игрока.

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ЦСКА  Зенит
Источник: championat.com
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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:10
Он наверное думает что в ЦСКА ему место стартовом составе готово. Лучше бы поехал в аренду, правда, не факт что там играл бы...
lotsman
lotsman
вчера в 22:34
Он думает что в ЦСКА будет играть в основе, а в ЦСКА думают куда его отправить в аренду.)
баск
баск
вчера в 22:33
У способной молодёжи что-то прям стало модно из Питера перебираться в Москву..

Только на днях в академию Динамо пришли два игрока из основы СШОР Зенит U16-
опорный полузащитник Альберт Ратников, 33 матча в сезоне, голы 3+6;
забивной центрфорвард Роман Босов, 33 матча, голы 31+11
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 22:28
Ну я бы в Сан Пауло сгонял)
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:11
Не знаю его, но Иван поступил правильно - он выбрал футбол...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:02
Ну и правильно зачем Ване в Бразилию , на Родине то лучше...
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