ЦСКА подписал контракт с воспитанником «Зенита»

ЦСКА подписал контракт с полузащитником Иваном Ананьевым. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Игрок будет выступать за «армейцев» по номером 47.
Ананьев — воспитанник «Зенита». Ранее 18-летний россиянин признавался лучшим полузащитником ЮФЛ.
ЦСКА подписал контракт с полузащитником Иваном Ананьевым. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Игрок будет выступать за «армейцев» по номером 47.
Ананьев — воспитанник «Зенита». Ранее 18-летний россиянин признавался лучшим полузащитником ЮФЛ.
"По несчастью или к счастью, истина проста..."
"По несчастью или к счастью, истина проста..."
Путь наша жизнь и футбольные предпочтения протекают без сожалений :))
Путь наша жизнь и футбольные предпочтения протекают без сожалений :))
Удачи Ивану в ЦСКА.
Удачи Ивану в ЦСКА.
У меря есть пластинка маленького формата, если не ошибаюсь две песни на одной стороне и две на другой... "Апрелевский ордена Ленина...."
У меря есть пластинка маленького формата, если не ошибаюсь две песни на одной стороне и две на другой... "Апрелевский ордена Ленина...."
Там, там-тарам, там-тарам..." ("Самоцветы", Слова — Р.Рождественского)
Там, там-тарам, там-тарам..." ("Самоцветы", Слова — Р.Рождественского)
Наметился дружеский симбиоз!)
А где свои воспитанники?)
Наметился дружеский симбиоз!)
А где свои воспитанники?)