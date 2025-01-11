ЦСКА подписал контракт с воспитанником «Зенита»

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вчера, 15:29

ЦСКА подписал контракт с полузащитником Иваном Ананьевым. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Игрок будет выступать за «армейцев» по номером 47.

Ананьев — воспитанник «Зенита». Ранее 18-летний россиянин признавался лучшим полузащитником ЮФЛ.