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ЦСКА подписал контракт с воспитанником «Зенита»

вчера, 15:29

ЦСКА подписал контракт с полузащитником Иваном Ананьевым. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Игрок будет выступать за «армейцев» по номером 47.

Ананьев — воспитанник «Зенита». Ранее 18-летний россиянин признавался лучшим полузащитником ЮФЛ.

ЦСКА подписал контракт с воспитанником «Зенита»

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:12
Вспомнил стихи Геннадия Шпаликова:
"По несчастью или к счастью, истина проста..."
particular
particular ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:08
Моё почтение, Достопочтенный! Что имеем - не ценим, а утеряв - жалеем...
Путь наша жизнь и футбольные предпочтения протекают без сожалений :))
протон
протон
вчера в 17:18
Академия Зенита видимо своих 18-летних отдаёт, лучших. А бразильцев того же возраста подписывает.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:15
Опыт с Круговым удачен, продолжение с Ананьевым )))).
Удачи Ивану в ЦСКА.
Шуnя771
Шуnя771 ответ particular (раскрыть)
вчера в 16:51
Доброго вечера Уважаемый!
У меря есть пластинка маленького формата, если не ошибаюсь две песни на одной стороне и две на другой... "Апрелевский ордена Ленина...."
particular
particular ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:08
"Там, за горизонтом, там, за горизонтом,
Там, там-тарам, там-тарам..." ("Самоцветы", Слова — Р.Рождественского)
Вещий
Вещий
вчера в 16:02
Ну если Зени он не нужен, то пусть помогает коняшкам.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:55
Хе-хе...!
Наметился дружеский симбиоз!)
А где свои воспитанники?)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:45
Может получится хороший полузащитник.
Гость
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