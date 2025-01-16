Ивуарийский игрок клуба «СКА-Хабаровск» не явился на сбор

1737010501

вчера, 09:55

« СКА -Хабаровск» выступил с заявлением о ситуации с нападающим Жаном Шарлем.

15 января журналист Сергей Ильёв в своём Telegram-канале сообщил о том, что ивуарийский футболист не хочет играть за хабаровский клуб и не явился на медосмотр, а также готов выплатить СКА свою зарплату до конца сезона.

Отмечалось, что у форварда есть конкретные варианты из других российских команд — в частности, «Сокола», также интерес проявляют «Енисей» и «Шинник», но дальневосточный клуб игрока не отпускает, а платить компенсацию за футболиста, у которого в конце сезона истекает контракт, не хочет или не может.