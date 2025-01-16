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Ивуарийский игрок клуба «СКА-Хабаровск» не явился на сбор

вчера, 09:55

«СКА-Хабаровск» выступил с заявлением о ситуации с нападающим Жаном Шарлем.

15 января журналист Сергей Ильёв в своём Telegram-канале сообщил о том, что ивуарийский футболист не хочет играть за хабаровский клуб и не явился на медосмотр, а также готов выплатить СКА свою зарплату до конца сезона.

Отмечалось, что у форварда есть конкретные варианты из других российских команд — в частности, «Сокола», также интерес проявляют «Енисей» и «Шинник», но дальневосточный клуб игрока не отпускает, а платить компенсацию за футболиста, у которого в конце сезона истекает контракт, не хочет или не может.

С большим разочарованием вынуждены сообщить, что футболист-профессионал нашего клуба Жан Шарль Оливье Яо до настоящего времени не прибыл в расположение клуба. Как следствие, игрок не прошёл углублённое медицинское обследование и не летит с командой на первый учебно-тренировочный сбор, который начинается сегодня (16 января) в турецкой Анталье.

При этом информация о его неявке на сбор «СКА-Хабаровск» появилась в Telegram-канале «ФНЛ с Ильёвым» ещё до прибытия в Москву самолета, на который клубом для Шарля был приобретен билет. Этот факт может говорить о том, что действия футболиста, нарушающие трудовой договор, координируются определенными людьми, заинтересованными в его переходе в новый клуб. При этом сам игрок, возможно, не до конца понимает последствия своих действий в интересах выгодоприобретателей.

ФК «СКА-Хабаровск» неоднократно предупреждал Шарля о недопустимости такого поведения, как и об отсутствии у него веских оснований для досрочного расторжения трудового договора. Более того, мы не раз сообщали ему о готовности вести переговоры с другими клубами о его трансфере на очень адекватных условиях. Однако ни одного официального запроса к нам не поступало. Указанные в упомянутом посте Telegram-канала клубы ФНЛ действительно обращались в частном порядке по поводу Шарля, не выражая готовности нести расходы, но желая получить футболиста до окончания его контракта с нами. ФК «СКА-Хабаровск» не позволит никому использовать игроков для давления на нас с целью принять невыгодные для клуба условия.

В случае если Шарль продолжит деструктивное поведение, ФК «СКА-Хабаровск» будет отстаивать свои интересы в юрисдикционных органах ФИФА и РФС. Самому игроку в этом случае будет грозить дисквалификация, а также обязательство выплатить клубу компенсацию за досрочное расторжение контракта и возместить все понесенные в связи с этим расходы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:11
не каждый спортсмен из африканского аула слышал о дисциплине
galem72
galem72
вчера в 10:47
Я просто не понимаю, зачем подбирать с улицы таких бесполезных ноунеймов, пусть даже и бесплатно? Неужели нет местных ребят, за которыми не нужно никуда ездить и уговаривать, а просто подписать и они будут выполнять такую же пустую функцию отбывания номера на поле? Это ленивое африканское создание в прошлом сезоне за 33 матча в атаке забил всего 1 гол. Любой шкет из местной академии сделал бы больше пользы для клуба.
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:39
Это просто безобразное поведение африканского футболиста.
Если у Жан Шарля проблемы с дисциплиной, то это не профессионал.
Профессионалы так не поступают. Хабаровскому СКА нужно разрывать с ним контракт и отчислять из команды. Ну и конечно обратиться в соответствующие органы ФИФА и РФС, чтобы они приняли все необходимые в таких случаях меры воздействия на данного футболиста.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:06
Футболист профессионал нашего клуба Жан Шарль Оливье Яо. Профессионалом там и не пахнет)))
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