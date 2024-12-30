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РПЛ совместно с Panini представила новую коллекцию наклеек

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Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:08
Спасибо, Дорогой, Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:05
Дружище, огромное спасибо за поздравление!...Взаимно желаю всего наилучшего в Новом Году...главное здоровья Вам и Вашим близким...с удовольствием читаю Ваши посты...с Уважением!...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:02, ред.
Намёк понял...)))

Дружище, и Неповторимый Маэстро!!! Пользуясь случаем, разрешите мне поздравить Вас с наступающим Новым годом, и пожелать Вам, как это не банально, но прежде всего- Здоровья, в неограниченном количестве!!!!!!! Радости, всегда и во всём, Вам и Вашей семье!!!!!!! Всего самого Лучшего!!!!!!! И конечно же- Удачи Вашему Спартаку- Величайшему советскому Клубу!!!!!!!

Всегда- с нескрываемой Симпатией к Вам и Уважением!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👌👌👌👌👌👌👌🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:40
v5zsqya78b5a
v5zsqya78b5a
вчера в 11:59
Что-то ужасное, лучше детям не показывать.
Capral
Capral
вчера в 11:37
Только увидел эти рожи- сразу выключил. Как говорил неповторимый Задорнов: "В узком кругу- ограниченных людей".
Гость
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