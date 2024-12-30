РПЛ совместно с Panini представила новую коллекцию наклеек на сезон 2024/2025.
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Дружище, и Неповторимый Маэстро!!! Пользуясь случаем, разрешите мне поздравить Вас с наступающим Новым годом, и пожелать Вам, как это не банально, но прежде всего- Здоровья, в неограниченном количестве!!!!!!! Радости, всегда и во всём, Вам и Вашей семье!!!!!!! Всего самого Лучшего!!!!!!! И конечно же- Удачи Вашему Спартаку- Величайшему советскому Клубу!!!!!!!
Всегда- с нескрываемой Симпатией к Вам и Уважением!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👌👌👌👌👌👌👌🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Дружище, и Неповторимый Маэстро!!! Пользуясь случаем, разрешите мне поздравить Вас с наступающим Новым годом, и пожелать Вам, как это не банально, но прежде всего- Здоровья, в неограниченном количестве!!!!!!! Радости, всегда и во всём, Вам и Вашей семье!!!!!!! Всего самого Лучшего!!!!!!! И конечно же- Удачи Вашему Спартаку- Величайшему советскому Клубу!!!!!!!
Всегда- с нескрываемой Симпатией к Вам и Уважением!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👌👌👌👌👌👌👌🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸