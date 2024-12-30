«Алания» закрывает дубль и готовит распродажу игроков

Сокращение бюджета «Алании», о чем на официальных ресурсах клуба заявил вице-президент клуба Данил Гуриев, будет выражаться в трех ключевых факторах.
Во-первых, игрокам и тренерскому штабу предложат пойти на понижение условий личных контрактов. Если кто-то откажется, это может привести к коллапсу. На компенсации тратиться не будут. При таком раскладе «Алания» окажется на грани ликвидации.
Во-вторых, клуб берёт курс на омоложение состава и готов рассматривать предложения по всем действующим футболистам. В-третьих, «Алания» закроет дубль, выступавший до последнего момента во Второй лиге.
Команда Спартака Гогниева, у которого был отменен сбор в Турции, соберется 8 января и всю подготовку проведет дома.
Гогниев конечно молодец, заявив что остаётся, только вот где?
"клуб... готов рассматривать предложения по всем действующим футболистам".
Фактически это означает, что весь состав главной команды ФК "Алания"
выставлен на трансфер.
Что остаётся?
Алания-2 вылетела из группы 1 дивизиона "Б" втордива, и эта команда
закрывается. В молодёжной лиге (МФЛ) Алании нет.
Кто играть будет и в каком турнире?
Дело выглядит так, что совершенно непонятно, на каком уровне клуб вообще
в состоянии сохраниться.
Теряем Аланию?
Гогниев конечно молодец, заявив что остаётся, только вот где?
"клуб... готов рассматривать предложения по всем действующим футболистам".
Фактически это означает, что весь состав главной команды ФК "Алания"
выставлен на трансфер.
Что остаётся?
Алания-2 вылетела из группы 1 дивизиона "Б" втордива, и эта команда
закрывается. В молодёжной лиге (МФЛ) Алании нет.
Кто играть будет и в каком турнире?
Дело выглядит так, что совершенно непонятно, на каком уровне клуб вообще
в состоянии сохраниться.
Теряем Аланию?