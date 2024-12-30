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«Алания» закрывает дубль и готовит распродажу игроков

вчера, 19:52

Сокращение бюджета «Алании», о чем на официальных ресурсах клуба заявил вице-президент клуба Данил Гуриев, будет выражаться в трех ключевых факторах.

Во-первых, игрокам и тренерскому штабу предложат пойти на понижение условий личных контрактов. Если кто-то откажется, это может привести к коллапсу. На компенсации тратиться не будут. При таком раскладе «Алания» окажется на грани ликвидации.

Во-вторых, клуб берёт курс на омоложение состава и готов рассматривать предложения по всем действующим футболистам. В-третьих, «Алания» закроет дубль, выступавший до последнего момента во Второй лиге.

Команда Спартака Гогниева, у которого был отменен сбор в Турции, соберется 8 января и всю подготовку проведет дома.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:17, ред.
Северная Осетия - Алания - бедный регион РФ, живёт на дотациях из центра, которые по всем известным причинам будут с каждым годом ( месяцем, днём, часом ) скукошиваться как шагреневая кожа. Всё меньше и меньше будет вливаний от спонсоров, а расходы на содержание - громадные ( по меркам республики ). Жаль, но это наша непутёвая (на данный текущий момент) жизнь, от которой ни спрятаться, ни скрыться.
Capral
Capral
вчера в 20:59
Пару лет назад, Гогниев, фактически из заводских пацанов собрал команду, которая в кубке выбила Зенит, а в ФНЛ лихо бежала в атаку, забивая за игру, иногда, по пять мячей. Вот и сейчас, похоже, предстоит ему работать с молодняком... Как тренер, он конечно еще не состоялся за эти годы, и самое обидное, что не возмужал, чисто духовно. Но зато теперь- ответственности будет меньше, по всем вопросам, и работаться будет легче...
баск
баск
вчера в 20:45
Совсем невесело..

Гогниев конечно молодец, заявив что остаётся, только вот где?
"клуб... готов рассматривать предложения по всем действующим футболистам".
Фактически это означает, что весь состав главной команды ФК "Алания"
выставлен на трансфер.

Что остаётся?
Алания-2 вылетела из группы 1 дивизиона "Б" втордива, и эта команда
закрывается. В молодёжной лиге (МФЛ) Алании нет.

Кто играть будет и в каком турнире?
Дело выглядит так, что совершенно непонятно, на каком уровне клуб вообще
в состоянии сохраниться.
Теряем Аланию?
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:21
После таких новостей болельщикам Алании на некоторое время придётся забыть о РПЛ, в Первой лиге бы сохранить прописку.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:19
Мыльный пузырь лопнул в одно мгновение...
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:05
Вип до 32 года лишился ради равновесия, что бы клонов не было. Наши клоны и женскими аккаунтами орудуют бывает. На сайте лет 15 а то и 20 сижу, предлагал разные версии. Ну ладно 3 аккаунта, допустим, как у игрока из Оренбурга. или Байкала. Ну Армения в тихую лишает призов труголиков, которые усердно, кропотливо берут.
Гость
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