«Алания» закрывает дубль и готовит распродажу игроков

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вчера, 19:52

Сокращение бюджета «Алании», о чем на официальных ресурсах клуба заявил вице-президент клуба Данил Гуриев, будет выражаться в трех ключевых факторах.

Во-первых, игрокам и тренерскому штабу предложат пойти на понижение условий личных контрактов. Если кто-то откажется, это может привести к коллапсу. На компенсации тратиться не будут. При таком раскладе «Алания» окажется на грани ликвидации.

Во-вторых, клуб берёт курс на омоложение состава и готов рассматривать предложения по всем действующим футболистам. В-третьих, «Алания» закроет дубль, выступавший до последнего момента во Второй лиге.

Команда , у которого был отменен сбор в Турции, соберется 8 января и всю подготовку проведет дома.