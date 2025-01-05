Ковальчук допустил, что может сыграть против Овечкина в футбольном матче

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук рассказал источнику, что сыграет в товарищеском футбольном матче, если такая возможность появится.
11 сентября хоккеист принял участие в матче легенд «Спартака», посвящённом 10-летнему юбилею домашнего стадиона клуба. В составе команды, которой руководил главный тренер «красно-белых» Деян Станкович, он реализовал пенальти.
Я сказал Егору Титову и Дмитрию Аленичеву, что футбол всегда мне очень нравится, тем более у меня впервые был опыт игры на таком стадионе при таком количестве болельщиков. Это очень круто, мне очень понравилось, и если будут подобные мероприятия, я с удовольствием приму в них участие, если это необходимо.
Также Ковальчук высказался о возможности сыграть в футбол против команды, в составе которой выйдет обладатель Кубка Стэнли, трёхкратный чемпион мира Александр Овечкин, который в июне 2022 года сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с командой Медиалиги «Амкал». Овечкин вышел на поле в роли капитана и забил гол на 11-й минуте, после чего был заменён, также его признали лучшим игроком поединка.
Я думаю, обязательно что-нибудь сделаем. Тем более он играл за «Динамо». Может, летом что-нибудь устроим такого плана интересное.
Страна замерла в предвкушении рекорда!!!https://youtu.be/sQvvVxI64RU?si=VQsmKInbqUv3jF_J
Страна замерла в предвкушении рекорда!!!
Все хоккеисты любят футбол и даже в подготовку заложены игры в мяч. Часто перед матчами показывают разминку команд в перед хоккейным матчем и что они делают? Играют в мяч!!!
А если вспомнить союзные времена, особенно 20-70-е годы, так там спортсмены зимой игрпли в хоккей с шайбой и мячом, а летом в футбол как в первенстве страны так и за мборную СССР.
Сейчас такое невозможно, да и на коньках не каждый футболист стоять может.
Так, что это шоу... футбольное шоу и это здорово.
Кавальчук-Овечкин, Спартак-Динамо, я лично хочу такое футбольное шоу увидеть!!!
Кстати когда Динамо с Овечкиным играли против Амкала я смотрел матч и то только ради Овечкина, после его замены я по сути перестал смотреть, иногда переключал узнать не вышел ли Овечкин ещё.
Без Овечкина я такую муру нмкогда бы не стал смотреть.
Все хоккеисты любят футбол и даже в подготовку заложены игры в мяч. Часто перед матчами показывают разминку команд в перед хоккейным матчем и что они делают? Играют в мяч!!!
А если вспомнить союзные времена, особенно 20-70-е годы, так там спортсмены зимой игрпли в хоккей с шайбой и мячом, а летом в футбол как в первенстве страны так и за мборную СССР.
Сейчас такое невозможно, да и на коньках не каждый футболист стоять может.
Так, что это шоу... футбольное шоу и это здорово.
Кавальчук-Овечкин, Спартак-Динамо, я лично хочу такое футбольное шоу увидеть!!!
Кстати когда Динамо с Овечкиным играли против Амкала я смотрел матч и то только ради Овечкина, после его замены я по сути перестал смотреть, иногда переключал узнать не вышел ли Овечкин ещё.
Без Овечкина я такую муру нмкогда бы не стал смотреть.