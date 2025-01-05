Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: события

Ковальчук допустил, что может сыграть против Овечкина в футбольном матче

сегодня, 11:33

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук рассказал источнику, что сыграет в товарищеском футбольном матче, если такая возможность появится.

11 сентября хоккеист принял участие в матче легенд «Спартака», посвящённом 10-летнему юбилею домашнего стадиона клуба. В составе команды, которой руководил главный тренер «красно-белых» Деян Станкович, он реализовал пенальти.

Я сказал Егору Титову и Дмитрию Аленичеву, что футбол всегда мне очень нравится, тем более у меня впервые был опыт игры на таком стадионе при таком количестве болельщиков. Это очень круто, мне очень понравилось, и если будут подобные мероприятия, я с удовольствием приму в них участие, если это необходимо.

Также Ковальчук высказался о возможности сыграть в футбол против команды, в составе которой выйдет обладатель Кубка Стэнли, трёхкратный чемпион мира Александр Овечкин, который в июне 2022 года сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с командой Медиалиги «Амкал». Овечкин вышел на поле в роли капитана и забил гол на 11-й минуте, после чего был заменён, также его признали лучшим игроком поединка.

Я думаю, обязательно что-нибудь сделаем. Тем более он играл за «Динамо». Может, летом что-нибудь устроим такого плана интересное.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Алания» закрывает дубль и готовит распродажу игроков
30 декабря 2024
ЦСКА сыграл против 158 детей из академии
30 декабря 2024
ОфициальноРПЛ совместно с Panini представила новую коллекцию наклеек
30 декабря 2024 Видео
Футбольный клуб «Сахалин» прекращает существование
29 декабря 2024
«СКА-Ростов» намекнул на участие Кокорина в Суперкубке Медиалиги
29 декабря 2024 Фото
ОфициальноУ защитника ЦСКА Дивеева появился свой Telegram-канал
23 декабря 2024
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:38
Пусть лучше Овечкин думает о рекорде Гретцки...
shur
shur
сегодня в 12:59
...во что угодно,только без травм, Мастер-он везде Мастер!
Страна замерла в предвкушении рекорда!!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:48, ред.
Пусть это шоу, но футбол это тоже шоу.
Все хоккеисты любят футбол и даже в подготовку заложены игры в мяч. Часто перед матчами показывают разминку команд в перед хоккейным матчем и что они делают? Играют в мяч!!!
А если вспомнить союзные времена, особенно 20-70-е годы, так там спортсмены зимой игрпли в хоккей с шайбой и мячом, а летом в футбол как в первенстве страны так и за мборную СССР.
Сейчас такое невозможно, да и на коньках не каждый футболист стоять может.
Так, что это шоу... футбольное шоу и это здорово.
Кавальчук-Овечкин, Спартак-Динамо, я лично хочу такое футбольное шоу увидеть!!!
Кстати когда Динамо с Овечкиным играли против Амкала я смотрел матч и то только ради Овечкина, после его замены я по сути перестал смотреть, иногда переключал узнать не вышел ли Овечкин ещё.
Без Овечкина я такую муру нмкогда бы не стал смотреть.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:48
Это уже не про футбол, это шоу))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 