Ковальчук допустил, что может сыграть против Овечкина в футбольном матче

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сегодня, 11:33

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук рассказал источнику, что сыграет в товарищеском футбольном матче, если такая возможность появится.

11 сентября хоккеист принял участие в матче легенд «Спартака», посвящённом 10-летнему юбилею домашнего стадиона клуба. В составе команды, которой руководил главный тренер «красно-белых» Деян Станкович, он реализовал пенальти.

Я сказал Егору Титову и Дмитрию Аленичеву, что футбол всегда мне очень нравится, тем более у меня впервые был опыт игры на таком стадионе при таком количестве болельщиков. Это очень круто, мне очень понравилось, и если будут подобные мероприятия, я с удовольствием приму в них участие, если это необходимо.

Также Ковальчук высказался о возможности сыграть в футбол против команды, в составе которой выйдет обладатель Кубка Стэнли, трёхкратный чемпион мира , который в июне 2022 года сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с командой Медиалиги «Амкал». Овечкин вышел на поле в роли капитана и забил гол на 11-й минуте, после чего был заменён, также его признали лучшим игроком поединка.