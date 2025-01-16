«СКА-Хабаровск» может расторгнуть контракт с игроком, не явившимся на сбор

Генеральный директор « СКА -Хабаровска» Алексей Кандалинцев рассказал источнику о том, как клуб собирается действовать по ситуации с ивуарийским нападающим Жаном Шарлем, который не прибыл на сбор команды.

Мы до последнего думали, что Шарль прилетит, взяли ему билеты, не понимаем поведение футболиста, ведь мы выполняем все контрактные обязательства, но он стал так действовать. Шарль нас полностью устраивал. Мы сейчас пойдём в юридическую плоскость, ведь мы правы в этой ситуации, не очень понятно, зачем тогда подписывать контракт, если потом говорить, что не хочешь играть, для нас такое поведение выглядит странным. Будем вести какие-то переговоры. Он говорит, что в клуб по нему кто-то обращался, хотя ни одного официального письма к нам не поступало, на словах только спрашивали. Все хотят забрать его бесплатно, но мы тратим на него деньги, выполняем обязанности, бесплатно его не отпустим.

Наши юристы будут вести переговоры, будем решать, клуб будет отстаивать свою репутацию. Возможно ли его возвращение в клуб, если вернётся? Не готов сказать, что будем делать. Наверное, будем расторгать контракт, я так думаю. Наверное, также будем санкции применять, просить неустойку. Вы же понимаете, что теперь нам придётся на его позицию искать футболиста.