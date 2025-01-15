«Велес» намерен продлить контракт с Кутеповым

Президент «Велеса» Евгений Шиленков сообщил, что клуб собирается продлить соглашение с защитником Ильей Кутеповым.

Чуть позже обсудим с Ильей наши планы на будущее. Они зависят и от наших выступлений, и от его амбиций. Все-таки уверены, что у него будут предложения. О самом продлении пока слишком рано договариваться.

Планируем ли обсудить вопрос этой зимой? Да, мы так и делаем. Со всеми игроками, у которых заканчиваются контракты, формируем позицию. Но она за весну может измениться в любую сторону. Конечно, какие-то разговоры будем проводить. Если говорить о вопросе пролонгации нашего договора с Ильей, то обоюдно предметно мы к нему пока не подходили. Но обязательно найдем время этой зимой.