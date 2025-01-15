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«Велес» намерен продлить контракт с Кутеповым

вчера, 17:56

Президент «Велеса» Евгений Шиленков сообщил, что клуб собирается продлить соглашение с защитником Ильей Кутеповым.

Чуть позже обсудим с Ильей наши планы на будущее. Они зависят и от наших выступлений, и от его амбиций. Все-таки уверены, что у него будут предложения. О самом продлении пока слишком рано договариваться.

Планируем ли обсудить вопрос этой зимой? Да, мы так и делаем. Со всеми игроками, у которых заканчиваются контракты, формируем позицию. Но она за весну может измениться в любую сторону. Конечно, какие-то разговоры будем проводить. Если говорить о вопросе пролонгации нашего договора с Ильей, то обоюдно предметно мы к нему пока не подходили. Но обязательно найдем время этой зимой.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 19:02
Половину своей карьеры лавку тер....не царское это дело заслуженному мастеру в футбол играть...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:43
Посмотрим что в конечном итоге получится продлит ли контракт Илья
drug01
drug01
вчера в 18:06
Молодец как долго он играет!!!
Гость
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