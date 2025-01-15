Роналду будет владеть 5% «Аль-Насра» после продления контракта

По условиям нового контракта, Криштиану Роналду станет владельцем 5% доли клуба «Аль-Наср».
Также отмечается, что зарплата нападающего составит 183 миллиона евро за сезон – больше всех среди футболистов мира.
Действующее соглашение португальца и клуба из Саудовской Аравии рассчитано до завершения этого сезона.
Ранее сообщалось, что стороны предварительно согласовали продление договора до 2026 года.
Но тут всё-таки саудиты переплачивают. Готовы Криштиану не только деньгами платить много, но ещё отдают части клуба акциями. Перебор это, мыльный пузырь напоминает.
Но тут всё-таки саудиты переплачивают. Готовы Криштиану не только деньгами платить много, но ещё отдают части клуба акциями. Перебор это, мыльный пузырь напоминает.
Честно говоря, эти 5% выглядят как кэшбек для саудитов. Они платят огромную зарплату Роналду, но как акционер он будет обязан оплачивать расходы клуба.
Честно говоря, эти 5% выглядят как кэшбек для саудитов. Они платят огромную зарплату Роналду, но как акционер он будет обязан оплачивать расходы клуба.