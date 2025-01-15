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Роналду будет владеть 5% «Аль-Насра» после продления контракта

вчера, 13:25

По условиям нового контракта, Криштиану Роналду станет владельцем 5% доли клуба «Аль-Наср».

Также отмечается, что зарплата нападающего составит 183 миллиона евро за сезон – больше всех среди футболистов мира.

Действующее соглашение португальца и клуба из Саудовской Аравии рассчитано до завершения этого сезона.

Ранее сообщалось, что стороны предварительно согласовали продление договора до 2026 года.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:53
Владелец контрольного пакета решает, что делать, но все акционеры вкладывают свои деньги. Если что-то принесет деньги, делят на всех, исходя из своих долей, а когда убыток, оплачивают со своего кармана. Например, если Аль-Наср захочет построить новый стадион, который будет стоить 100 млн, то Роналду должен будет внести 5 млн. Если стадион будет приносить прибыль, то Роналду свою долю получит. Если нет, понесет убытки. Лично я не вижу будущего у Аль-Насра.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 19:56
А чё 5?.. Хоть бы чирик.. 🤭
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 18:51
Роналду деньги не любит, это только Месси жадный 😀
KSY24
KSY24
вчера в 18:00
И здесь поимел
Karkaz
Karkaz ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 17:58
Что то я не слышал, чтобы те кто купили 5-10% акций оплачивали какие то расходы. Мне кажется ты не то пишешь. Я понимаю если ты владелец контрольного пакета, от 50%. Тогда да, расходы и риски на тебе.
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
вчера в 14:49
То что платить кто-то кому-то то они тоже не дураки и игрок тоже не дурак. Думаю не надо сделать слона из мухи а просто по опладировать этому человеку за то что своим трудом заставил этих аристократов заплатить такие деньги ему.
8qwxxqf2hsrh
8qwxxqf2hsrh
вчера в 14:43
Этих скромных 5% поля должно хватить для установки новых рекордов😎
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 14:14
По-моему, саудиты жестко накалывают Роналду. Стать акционером клуба это хорошо, но без прибыли это убыточное занятие. Я не слышал ни о какой прибыли Аль-Насра. Они на плаву только из-за финансирования правительства. Всё, чем они занимаются - это покупают игроков и платят им огромные зарплаты. А теперь Роналду, как акционер, будет покрывать часть расходов со своего кармана. Что будет, когда Роналду закончит карьеру? Те немногие спонсоры тоже уйдут. Им неинтересен Аль-Наср, они там только из-за Роналду.

Честно говоря, эти 5% выглядят как кэшбек для саудитов. Они платят огромную зарплату Роналду, но как акционер он будет обязан оплачивать расходы клуба.
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:13
Ещё несколько подобных переподписаний контракта, и Роналду будет играть уже в своём клубе.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:03
Выкидывают деньги на ветер саудиты. Пока будут так ссорить деньгами, ничего толкового не выйдет из верблюжатника)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 13:59
Я думаю, всем понятно, что такие деньги Криштиану платят не за футбольные качества, а за имя и пиар клуба на этом имени. Как вы переплачиваете за бренд Мерседеса при покупке автомобиля, так и переплачиваете ни за что, при покупке известного футболиста.
Но тут всё-таки саудиты переплачивают. Готовы Криштиану не только деньгами платить много, но ещё отдают части клуба акциями. Перебор это, мыльный пузырь напоминает.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:45
Переоценивают Рона Саудиты... ой как переоценивают...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:41
Но при этом даже 5% трофеев нет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:36
Мелочь, но на фоне песков приятная!
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