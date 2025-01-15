Роналду будет владеть 5% «Аль-Насра» после продления контракта

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вчера, 13:25

По условиям нового контракта, станет владельцем 5% доли клуба «Аль-Наср».

Также отмечается, что зарплата нападающего составит 183 миллиона евро за сезон – больше всех среди футболистов мира.

Действующее соглашение португальца и клуба из Саудовской Аравии рассчитано до завершения этого сезона.

Ранее сообщалось, что стороны предварительно согласовали продление договора до 2026 года.