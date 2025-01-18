Уолкотт: «Талант Грилиша убит тренером»

Экс-игрок «Арсенала» Тео Уолкотт поделился мнением об игровом спаде у нападающего «Манчестер Сити» Джека Грилиша.
В Грилише я вижу футболиста, обладающего невероятным талантом, который был полностью убит в нём тренером! Просто ощущаю, что он утратил свои сильные качества. Всё, что было присуще Джеку Грилишу, вытравлено из него тренировками. Когда в последний раз он брал мяч, проявлял самостоятельность и заставлял людей подниматься с мест? Больше я не вижу, чтобы болельщики вставали с мест [из-за игры Грилиша].
Да всегда найдутся те, кто критикуют. Один из них был Ибра, тот частенько отзывался нелестно о Пепе. Также есть и персофаны, которые в розовых очках и не видят ничего кроме плюсов)
Но вот в ситуации с Грилишем, виноват игрок на все 100. Игрового времени у него всегда было достаточно, мог бы все доказать на поле. А если уж что-то не устраивает, то ушел бы из клуба
Да всегда найдутся те, кто критикуют. Один из них был Ибра, тот частенько отзывался нелестно о Пепе. Также есть и персофаны, которые в розовых очках и не видят ничего кроме плюсов)
Но вот в ситуации с Грилишем, виноват игрок на все 100. Игрового времени у него всегда было достаточно, мог бы все доказать на поле. А если уж что-то не устраивает, то ушел бы из клуба
Возможно Гвардиола неправильно его использовал, ведь если игрок не в состоянии обыграть соперника на бровке, то какой ты вингер ? А вот в роли атакующего пз Грильяж смотрелся бы куда интересней: и пас у него хороший , что в начальной фазе атаки необходимое условие..., и мячик отобрать трудно - без нарушений против Жени, снаряд практически не изьять, что весьма ценно в единоборствах середины поля. Короч., думаю, до уровня Азара вполне себе мог дорасти..., а мож. и вовсе переплюнул бы бельгийца.
Вывод. В каком то смысле да, Пеп убил Грилю.
Возможно Гвардиола неправильно его использовал, ведь если игрок не в состоянии обыграть соперника на бровке, то какой ты вингер ? А вот в роли атакующего пз Грильяж смотрелся бы куда интересней: и пас у него хороший , что в начальной фазе атаки необходимое условие..., и мячик отобрать трудно - без нарушений против Жени, снаряд практически не изьять, что весьма ценно в единоборствах середины поля. Короч., думаю, до уровня Азара вполне себе мог дорасти..., а мож. и вовсе переплюнул бы бельгийца.
Вывод. В каком то смысле да, Пеп убил Грилю.