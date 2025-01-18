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Уолкотт: «Талант Грилиша убит тренером»

вчера, 11:17

Экс-игрок «Арсенала» Тео Уолкотт поделился мнением об игровом спаде у нападающего «Манчестер Сити» Джека Грилиша.

В Грилише я вижу футболиста, обладающего невероятным талантом, который был полностью убит в нём тренером! Просто ощущаю, что он утратил свои сильные качества. Всё, что было присуще Джеку Грилишу, вытравлено из него тренировками. Когда в последний раз он брал мяч, проявлял самостоятельность и заставлял людей подниматься с мест? Больше я не вижу, чтобы болельщики вставали с мест [из-за игры Грилиша].

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:32
Надо было в Вилле оставаться, нечего было лезть куда не надо! А Пеп так и и не смог скрыть свой провал по трансферту Джека! Заплатил сотню млн., а на выходе дырка от бублика! Джеку в Вилле завсегда везде ништяк!
112910415
112910415
вчера в 19:18
всё не так однозначно )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:41, ред.
Пеп - убийца Грилиша, имхо, несколько в ином смысле.
Возможно Гвардиола неправильно его использовал, ведь если игрок не в состоянии обыграть соперника на бровке, то какой ты вингер ? А вот в роли атакующего пз Грильяж смотрелся бы куда интересней: и пас у него хороший , что в начальной фазе атаки необходимое условие..., и мячик отобрать трудно - без нарушений против Жени, снаряд практически не изьять, что весьма ценно в единоборствах середины поля. Короч., думаю, до уровня Азара вполне себе мог дорасти..., а мож. и вовсе переплюнул бы бельгийца.

Вывод. В каком то смысле да, Пеп убил Грилю.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 13:08
Его испортил "Лувр".. 🤭
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:31, ред.
Оно понятно- всем не угодишь.
Ибра, да, помню его интервью касаемо Гварда, где он критиковал тренера за его безразличие и сухость в отношении к игрокам Барсы и к Ибре в частности...
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:28
Приветствую!
Да всегда найдутся те, кто критикуют. Один из них был Ибра, тот частенько отзывался нелестно о Пепе. Также есть и персофаны, которые в розовых очках и не видят ничего кроме плюсов)
Но вот в ситуации с Грилишем, виноват игрок на все 100. Игрового времени у него всегда было достаточно, мог бы все доказать на поле. А если уж что-то не устраивает, то ушел бы из клуба
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:23
Моё Почтение!!!
Сразу хочу поблагодарить Вас за неаполитанскую свалку, со спесивым чучелом картонным!!!!!!! Это было мастерски и со вкусом!!!!!!!
А что касается того, что Гвард испортил талант, то, недавно, я нашел интервью одного из бывших игроков Баварии, во время работы Гварда в клубе, который, так же критиковал Гварда, как тренера. Полностью статью ещё не читал, надо разобраться, после чего обязательно представлю. Правда, она на немецком... Но возможно есть и перевод.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:22
Для Пепа всегда важна командная игра, ты труп, если возьмёшь инициативу на себя, и у тебя ничего не получится, или ты должен быть как Месси, или играть на команду.
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:06
Скорее всего Грилишу просто не повезло с клубом. Джек по сути единоличник и ему нужно быть главной звездой команды, тогда он даёт результат
xutqsvvbw4n5
xutqsvvbw4n5
вчера в 11:52
Получается Пеп сломал Грилишу карьеру
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:50
А может в первую очередь надо на себя посмотреть? Пить Грилиша Пеп заставлял? Я не фанат Пепа и не защищаю его! Рон в 39 лет остается после тренировок ! А Грилиш напоминает своим поведением наших молодых игроков получивших хороший контракт и забивших на футбол!
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:39, ред.
Этот тренер убил не только талант Грилиша. Многие талантливые футболисты не смогли реализовать свой высокий потенциал в Манчестер Сити. Сейчас Пеп ничего не делает для развития игроков - он их, как щенков, бросает в воду и смотрит, кто выплывет. Эдакий естественный отбор. Для него люди лишь инструмент, при помощи которого он строит свою карьеру. Это и есть его философия.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:36
Теперь стало ясно кто споил Грилиша!!! Тот один сезон выдал неплохой, можно даже сказать хороший, а потом то запои, то травмы....
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