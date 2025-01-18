Уолкотт: «Талант Грилиша убит тренером»

Экс-игрок «Арсенала» поделился мнением об игровом спаде у нападающего «Манчестер Сити» .

В Грилише я вижу футболиста, обладающего невероятным талантом, который был полностью убит в нём тренером! Просто ощущаю, что он утратил свои сильные качества. Всё, что было присуще Джеку Грилишу, вытравлено из него тренировками. Когда в последний раз он брал мяч, проявлял самостоятельность и заставлял людей подниматься с мест? Больше я не вижу, чтобы болельщики вставали с мест [из-за игры Грилиша].