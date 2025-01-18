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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2024/2025

Президент ПСЖ прокомментировал трансфер Хвичи

сегодня, 00:28

Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал трансфер грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи».

Мы рады приветствовать Хвичу Кварацхелию в семье «Пари Сен-Жермен». Хвича — один из самых ярких игроков в мировом футболе, обладающий фантастическим талантом, а также смелостью и желанием бороться за команду. Хвича был полон решимости стать частью нашего великого клуба. Я знаю, что вместе с нами он достигнет всех своих целей. Мы рады, что усиливаем нашу команду и продолжаем делать её звездой.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 06:58
А когда это ПСЖ успел стать "великим клубом"?
протон
протон
сегодня в 02:21
Да уж. Вовремя его слили.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:36
Я думаю, он наговорил уже на два трибунала- как минимум...
Вся его беда в том, что он меня не читает, а зря.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:33
Нассер живет в какой то другой звёздной системе и лишь изредка смотрит новости о том, что ж там на Земле ( в Париже) происходит.

Надо бы другу Хелаифи - Чеферу учредить приз самого летящего в Европе презика. Там для выбора победителя даже голосования бы не потребовалось.
Гость
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