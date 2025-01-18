Президент ПСЖ прокомментировал трансфер Хвичи

Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал трансфер грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи».
Мы рады приветствовать Хвичу Кварацхелию в семье «Пари Сен-Жермен». Хвича — один из самых ярких игроков в мировом футболе, обладающий фантастическим талантом, а также смелостью и желанием бороться за команду. Хвича был полон решимости стать частью нашего великого клуба. Я знаю, что вместе с нами он достигнет всех своих целей. Мы рады, что усиливаем нашу команду и продолжаем делать её звездой.
Вся его беда в том, что он меня не читает, а зря.)))
Вся его беда в том, что он меня не читает, а зря.)))
Надо бы другу Хелаифи - Чеферу учредить приз самого летящего в Европе презика. Там для выбора победителя даже голосования бы не потребовалось.
Надо бы другу Хелаифи - Чеферу учредить приз самого летящего в Европе презика. Там для выбора победителя даже голосования бы не потребовалось.