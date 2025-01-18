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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2024/2025

Кварацхелия: «Оказаться в ПСЖ — это мечта»

сегодня, 00:36

Нападающий ПСЖ Хвича Кварацхелия поделился эмоциями от перехода во французский гранд, о котором было объявлено официально сегодня.

Это мечта — оказаться здесь. Я слышал много хороших отзывов о «Пари Сен-Жермен». Испытываю огромную гордость за то, что присоединился к этому великому клубу, и с нетерпением жду возможности надеть свою новую форму.

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Все комментарии
Knut 3
Knut 3
сегодня в 09:19
Хвича - Наполи, ПСЖ.
Мудрик - скамейка Челси, изгнание...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:13
В это время где-то в Неаполе
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 08:36
Все любят деньги, это нормально. А заиграет он или нет, думаю это не наша проблема, не проблема соккерчан. Лучше пожелайте ему удачи. Каждый раз писать о нем всякое, нет смысла.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:05, ред.
Хвича сразу впишется и тренер у него то что надо, который умел использовать Нэймара
e37yf6qsaqzh
e37yf6qsaqzh
сегодня в 07:49
Правда вот только с футболом можно уже сразу завязывать
allemz
allemz
сегодня в 02:32
Кварацхелия: «Оказаться в ПСЖ — это мечта будущего миллионера»
Capral
Capral
сегодня в 02:25
протон!

Ты- ГЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У тебя определенно писательский Талант!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))
протон
протон
сегодня в 02:19
- А как вам сам Париж?
- О, этот город самый лучший город на земле!!!!
- А что можете сказать об асфальте на въезде на базу?
- Я никогда в жизни не видел такого ровного асфальта, я хотел целовать его, так он прекрасен.
- Что скажете о ручке двери вашей кабинки в раздевалке?
- Она изумительна, какой изгиб, какой материал, это лучшая ручка двери, которую я видел в своей жизни.
Джохар Ву
Джохар Ву
сегодня в 02:06
Хвича Кварацхелия: с детства за ПСЖ!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:55
Оказаться в ПСЖ мало - там ещё надо заиграть... Конечно, Кварацхелии привалило большое счастье, но это счастье придётся отрабатывать тяжёлым трудом. Это в Наполи можно было показывать характер, тут ценят только результат. Желаю, чтобы у Хвичи в новом коллективе всё получилось!!!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:42
В чем величие ПСЖ то? Месси, когда с отцом додоили Барселону, и сбежали дальше зарабатывать тоже пели какие то песни про величие ПСЖ и Лиги 1…

А так, в любом случае удачи и успехов грузину в ещё более скучной Лиге 1…его личный выбор, заработает хоть хорошо
Capral
Capral
сегодня в 00:40
Ох и лицемер!!! А как же Реал?!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 00:38
Повысить зарплату в 6 раз - мечта любого.. 🤭💶💵
Гость
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