Кварацхелия: «Оказаться в ПСЖ — это мечта»

Нападающий ПСЖ Хвича Кварацхелия поделился эмоциями от перехода во французский гранд, о котором было объявлено официально сегодня.
Это мечта — оказаться здесь. Я слышал много хороших отзывов о «Пари Сен-Жермен». Испытываю огромную гордость за то, что присоединился к этому великому клубу, и с нетерпением жду возможности надеть свою новую форму.
Мудрик - скамейка Челси, изгнание...
Мудрик - скамейка Челси, изгнание...
Ты- ГЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У тебя определенно писательский Талант!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))
Ты- ГЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У тебя определенно писательский Талант!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))
- О, этот город самый лучший город на земле!!!!
- А что можете сказать об асфальте на въезде на базу?
- Я никогда в жизни не видел такого ровного асфальта, я хотел целовать его, так он прекрасен.
- Что скажете о ручке двери вашей кабинки в раздевалке?
- Она изумительна, какой изгиб, какой материал, это лучшая ручка двери, которую я видел в своей жизни.
- О, этот город самый лучший город на земле!!!!
- А что можете сказать об асфальте на въезде на базу?
- Я никогда в жизни не видел такого ровного асфальта, я хотел целовать его, так он прекрасен.
- Что скажете о ручке двери вашей кабинки в раздевалке?
- Она изумительна, какой изгиб, какой материал, это лучшая ручка двери, которую я видел в своей жизни.
А так, в любом случае удачи и успехов грузину в ещё более скучной Лиге 1…его личный выбор, заработает хоть хорошо
А так, в любом случае удачи и успехов грузину в ещё более скучной Лиге 1…его личный выбор, заработает хоть хорошо