Кварацхелия: «Оказаться в ПСЖ — это мечта»

Нападающий ПСЖ поделился эмоциями от перехода во французский гранд, о котором было объявлено официально сегодня.

Это мечта — оказаться здесь. Я слышал много хороших отзывов о «Пари Сен-Жермен». Испытываю огромную гордость за то, что присоединился к этому великому клубу, и с нетерпением жду возможности надеть свою новую форму.