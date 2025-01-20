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ПСЖ ведёт переговоры по подписанию нападающего «Астон Виллы»

вчера, 11:24

ПСЖ ведёт переговоры о подписании нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана. «Львы» просят за игрока более 70 миллионов евро. Отмечается, что переговоры проходят достаточно трудно. Но в любом случае Дуран остаётся трансферной целью ПСЖ на текущий год.

Напомним, 21-летний форвард перешёл в «Астон Виллу» из «Чикаго Файр» в январе 2023 года за 16,6 миллионов евро. Его контракт с бирмингемцами действует до июня 2030 года. В текущем сезоне Дуран сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ПСЖ определился с заменой вратарю Джанлуиджи Доннарумме.

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la-respect0
la-respect0
вчера в 13:51
Только летом если , самим нужен.А если продолжит в том же духе , то смело можно просить 100)
allemz
allemz
вчера в 11:36
Львы неспроста просят более 70 лямов за своего лавочника-джокера, ибо самим он ещё нужен
Гость
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