В Саудовской Аравии продолжают прорабатывать трансфер Винисиуса

Представители Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) сохраняют интерес к вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору и связывались с его агентами в прошлом месяце.
Стороны контактировали еще летом 2024-го, и тогда бразилец не стал отказываться от возможных переговоров, хотя никаких официальных предложений не последовало.
В декабре PIF и окружение Винисиуса снова общались. Конкретного предложения сделано не было, целью было обозначить сохранение желания заключить сделку в будущем.
Кстати в связи с этой новостью сразу вопрос возник:"Если верблюд плюнет в лицо Вини, то он будет автоматически считаться расистом?".
Кстати в связи с этой новостью сразу вопрос возник:"Если верблюд плюнет в лицо Вини, то он будет автоматически считаться расистом?".
Игрок токсичен, нужен ли арабам?
Игрок токсичен, нужен ли арабам?
Топам кто будет забивать?
Черепаха еще ничего не помогала выигрывать в отличие от бразила с кубками ЛЧ и решающими голами на финальных стадиях.
Быстро стал ненужным...
Топам кто будет забивать?
Черепаха еще ничего не помогала выигрывать в отличие от бразила с кубками ЛЧ и решающими голами на финальных стадиях.
Быстро стал ненужным...