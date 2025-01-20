В Саудовской Аравии продолжают прорабатывать трансфер Винисиуса

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Представители Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) сохраняют интерес к вингеру «Реала» и связывались с его агентами в прошлом месяце.

Стороны контактировали еще летом 2024-го, и тогда бразилец не стал отказываться от возможных переговоров, хотя никаких официальных предложений не последовало.

В декабре PIF и окружение Винисиуса снова общались. Конкретного предложения сделано не было, целью было обозначить сохранение желания заключить сделку в будущем.