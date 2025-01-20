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В Саудовской Аравии продолжают прорабатывать трансфер Винисиуса

сегодня, 00:00

Представители Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) сохраняют интерес к вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору и связывались с его агентами в прошлом месяце.

Стороны контактировали еще летом 2024-го, и тогда бразилец не стал отказываться от возможных переговоров, хотя никаких официальных предложений не последовало.

В декабре PIF и окружение Винисиуса снова общались. Конкретного предложения сделано не было, целью было обозначить сохранение желания заключить сделку в будущем.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:15
С приездом вини как раз начнут!)) ну так будет по словам самого Винисиуса))
112910415
112910415
сегодня в 08:13
переход выглядит всё реальнее, однако !
3dtry9agpzgd
3dtry9agpzgd
сегодня в 05:59
Это будет наверно лучший для него вариант,там он будет среди своих, как в Африке
2ek8v4v39tug
2ek8v4v39tug
сегодня в 03:42
Рановато ему ещё арабов доить
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:33
"Ах как жалко, что у Мбаппе кожа чёрного цвета, обвинить его в расизме не получится" - грустно полумал Вини и засобирался к верблюдам.

Кстати в связи с этой новостью сразу вопрос возник:"Если верблюд плюнет в лицо Вини, то он будет автоматически считаться расистом?".
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:09
Скоро Винисиусу придется принимать решение...
протон
протон
сегодня в 00:38
Вчерашняя игра против середняка показала что Реал вполне обходится без Винисиуса.
Игрок токсичен, нужен ли арабам?
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:37
Ну почему же!Они могут ему сказать что он будет главным по борьбе с в СА)))
allemz
allemz ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 00:34
Очень уверенная игра с Пачукой и Лас-Пальмасом.
Топам кто будет забивать?
Черепаха еще ничего не помогала выигрывать в отличие от бразила с кубками ЛЧ и решающими голами на финальных стадиях.
Быстро стал ненужным...
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:06
Я думаю эти слухи появились из-за Мбапе, Француз очень уверенно играет, затмевает Вини, и на данный момент именно в Реале- он главный претендент ЗМ. Поэтому наверное Саудовцы еще на 1 шаг ближе к этому трансферу. в принципе, с таким Мбапе, Вини так сильно и не нужен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:05
Лишь бы арабы расизмом не занимались:
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