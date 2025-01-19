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ПСЖ определился с заменой Доннарумме

вчера, 23:56

По информации источника, в ПСЖ приостановили переговоры о продлении контракта с 25-летним вратарём Джанлуиджи Доннаруммой. Трудовое соглашение итальянца с парижским грандом истекает летом 2026 года.

В клубе определились с приоритетным вариантом на замену – речь о Лукасе Шевалье из «Лилля». Руководство парижан сделает всё возможное для подписания 23-летнего француза.

«Лилль» не намерен идти на уступки и может запросить солидную сумму за своего голкипера.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:17
полегче будет Матвею
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:16
Я уж подумал Агкацева возьмут))))
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:46
Получается, если Доннарума уйдёт, то Сафонов будет теперь конкурировать с Шевалье за пост №1?
adekvat
adekvat
сегодня в 05:46
ПСЖ как Зенит, с трансферами ни как. Хапает что попало, потом жалеет.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 01:15
А че Сафонов все?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:30
Сафонов, ты живой там?
Хвича пришел, теперь парижане отодвинут мяч от ворот.
а ты отодвинь итальянца из ворот.
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