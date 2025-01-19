ПСЖ определился с заменой Доннарумме

По информации источника, в ПСЖ приостановили переговоры о продлении контракта с 25-летним вратарём Джанлуиджи Доннаруммой. Трудовое соглашение итальянца с парижским грандом истекает летом 2026 года.
В клубе определились с приоритетным вариантом на замену – речь о Лукасе Шевалье из «Лилля». Руководство парижан сделает всё возможное для подписания 23-летнего француза.
«Лилль» не намерен идти на уступки и может запросить солидную сумму за своего голкипера.
Хвича пришел, теперь парижане отодвинут мяч от ворот.
а ты отодвинь итальянца из ворот.
Хвича пришел, теперь парижане отодвинут мяч от ворот.
а ты отодвинь итальянца из ворот.