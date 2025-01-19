ПСЖ определился с заменой Доннарумме

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вчера, 23:56

По информации источника, в ПСЖ приостановили переговоры о продлении контракта с 25-летним вратарём . Трудовое соглашение итальянца с парижским грандом истекает летом 2026 года.

В клубе определились с приоритетным вариантом на замену – речь о из «Лилля». Руководство парижан сделает всё возможное для подписания 23-летнего француза.

«Лилль» не намерен идти на уступки и может запросить солидную сумму за своего голкипера.

