Неймар вернётся в «Сантос»

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сегодня, 00:12

По информации источника, нападающий «Аль-Хиляля» перейдёт в «Сантос».

Футболист будет арендован бразильским клубом на шесть месяцев. Соглашение оформлено, о нём должно быть объявлено в ближайшие дни. В субботу руководители команды, которая за один сезон вернулась в Серию А, и представители форварда договорились о сумме, которую «Сантос» заплатит игроку. «Аль-Хиляль» также должен будет платить часть зарплаты игрока, который не входит в планы главного тренера Жорже Жезуша.

Желание Неймара сыграло решающую роль в сделке. Игрок дал понять своему отцу и агентам, что хочет вернуться в клуб, который его воспитал, несмотря на крупные предложения со стороны таких команд, как «Чикаго Файр». «Сантос» также вложил значительные средства, чтобы достичь соглашения.