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Неймар вернётся в «Сантос»

сегодня, 00:12

По информации источника, нападающий «Аль-Хиляля» Неймар перейдёт в «Сантос».

Футболист будет арендован бразильским клубом на шесть месяцев. Соглашение оформлено, о нём должно быть объявлено в ближайшие дни. В субботу руководители команды, которая за один сезон вернулась в Серию А, и представители форварда договорились о сумме, которую «Сантос» заплатит игроку. «Аль-Хиляль» также должен будет платить часть зарплаты игрока, который не входит в планы главного тренера Жорже Жезуша.

Желание Неймара сыграло решающую роль в сделке. Игрок дал понять своему отцу и агентам, что хочет вернуться в клуб, который его воспитал, несмотря на крупные предложения со стороны таких команд, как «Чикаго Файр». «Сантос» также вложил значительные средства, чтобы достичь соглашения.

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Все комментарии
pmv2en2cv6qu
pmv2en2cv6qu
сегодня в 09:58
Россияне , они и есть россияне,нет к вам уважения во всём Мире!
cf3c9s9supg7
cf3c9s9supg7
сегодня в 09:07, ред.
Молодец!Правильно,родное,оно и есть РОДНОЕ!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:42
Вернулся в родные пенаты !
crgm4b88d49e
crgm4b88d49e
сегодня в 08:11
Похоже с большим футболом он завязывает.
112910415
112910415
сегодня в 08:09
на что рассчитывает Сантос ?!
не станет играть этот красавец ...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:04
После Сантоса можно и в Зенит уже!
2n9yhq3m3vbr
2n9yhq3m3vbr
сегодня в 07:54
Мои соболезнования Сантосу
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:31
Зачем это Сантосу нужно?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:57
Пускай теперь в Бразилии свои клоунские выходы исполняет...
BENFICA
BENFICA
сегодня в 01:40
Пол года кайфа в Бразилии.
протон
протон
сегодня в 00:37
Неймару для получения травмы хватит и одного шага)__))))
протон
протон
сегодня в 00:33
Думаю, более значимой будет результат группы Гаврилова).
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