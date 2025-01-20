Неймар вернётся в «Сантос»

По информации источника, нападающий «Аль-Хиляля» Неймар перейдёт в «Сантос».
Футболист будет арендован бразильским клубом на шесть месяцев. Соглашение оформлено, о нём должно быть объявлено в ближайшие дни. В субботу руководители команды, которая за один сезон вернулась в Серию А, и представители форварда договорились о сумме, которую «Сантос» заплатит игроку. «Аль-Хиляль» также должен будет платить часть зарплаты игрока, который не входит в планы главного тренера Жорже Жезуша.
Желание Неймара сыграло решающую роль в сделке. Игрок дал понять своему отцу и агентам, что хочет вернуться в клуб, который его воспитал, несмотря на крупные предложения со стороны таких команд, как «Чикаго Файр». «Сантос» также вложил значительные средства, чтобы достичь соглашения.
не станет играть этот красавец ...
не станет играть этот красавец ...