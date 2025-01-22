Наинголлан подписал контракт с клубом второй лиги Бельгии

Полузащитник Раджа Наингголан стал игроком клуба второй лиги Бельгии «Локерен-Темсе». Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона.
Летом 2024 года бывший футболист «Ромы» и миланского «Интера» покинул индонезийскую «Бхаянгкару».
Полузащитник Раджа Наингголан стал игроком клуба второй лиги Бельгии «Локерен-Темсе». Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона.
Летом 2024 года бывший футболист «Ромы» и миланского «Интера» покинул индонезийскую «Бхаянгкару».
Зато у себя на Родине играть будет, или доигрывать.
Зато у себя на Родине играть будет, или доигрывать.