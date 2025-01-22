Наинголлан подписал контракт с клубом второй лиги Бельгии

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вчера, 17:00

Полузащитник стал игроком клуба второй лиги Бельгии «Локерен-Темсе». Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона.

Летом 2024 года бывший футболист «Ромы» и миланского «Интера» покинул индонезийскую «Бхаянгкару».