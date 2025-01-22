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Наинголлан подписал контракт с клубом второй лиги Бельгии

вчера, 17:00

Полузащитник Раджа Наингголан стал игроком клуба второй лиги Бельгии «Локерен-Темсе». Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона.

Летом 2024 года бывший футболист «Ромы» и миланского «Интера» покинул индонезийскую «Бхаянгкару».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:14
Вообще то неплохой полузащитник !
vdc72y26dxzr
vdc72y26dxzr
вчера в 19:14
Пошёл Раджа по наклонной вниз
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:21
Этому бельгийскому Радже скоро 37 лет. Видимо выше 2-ой лиги уже не тянет.
Зато у себя на Родине играть будет, или доигрывать.
Гость
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