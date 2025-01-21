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«Ман Сити» объявил о трансфере 19-летнего защитника Рейша

вчера, 14:33

«Манчестер Сити» подписал соглашение с 19-летним центральным защитником «Палмейраса» Витором Рейшом до 2029 года.

Сумма трансфера составила 35 миллионов фунтов, в сделке бонусы не предусмотрены.

Витор Рейш присоединится к «Манчестер Сити» уже сейчас, хотя «Палмейрас» пытался сохранить игрока в команде до клубного чемпионата мира.

«Ман Сити» объявил о трансфере 19-летнего защитника Рейша

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Все комментарии
smwa5w7uyua5
smwa5w7uyua5
вчера в 22:34
потратить 155 миллионов в зиму это так по Гвардиоловски 🤗
112910415
112910415
вчера в 19:14
ну, пусть будет
Датак
Датак ответ Дмитрий Герасименко (раскрыть)
вчера в 18:19
А по моему нынешние проблемы мс как раз из-за наличия холланда.толтко против него уже научились играть
Дмитрий Герасименко
Дмитрий Герасименко ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:55, ред.
Все здесь наверняка знают в какой футбол Гвардиола собирается играть в следующих сезонах.? Так было с холандом, все с ума сходили как же при стиле Пепа можно было купить центр форварда. Он утянет команду на дно и пр. чушь. Думаю он точно знает что именно команде нужно и в каком порядке. Думаю всем нам следует просто подождать и наслаждаться новыми игрушками))))
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:13
Ну кто-то может ещё в прошлом живёт и по привычке орет "мешок, мешок, 3 состава, всех купили.....". Ну если хоть немного разбираться в футболе, то все станет ясно))
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:47
Я извиняюсь, может наехал, но у тебя вопросы иногда что-то с чем-то)
Эти трансферы как раз в его духе, побольше садомазо в защите...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:43
Не..., ну реально 3 трансфера не под Пепа (Мармушка, узбек и этот..., как его, не важно)

Химки ? Это тема!
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:30
Проблема в том, что нечем))
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:17, ред.
Смысл твоего вопроса в контексте темы ветки? Даже не знаю, что ответить. Пусть будут Химки, ладно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:12, ред.
Гвардиола линять собрался. Другого объяснения нет. Придет в МС Анчелотти и притащит с собой негров. Че делать будешь, Володь ? В смысле... за кого потом болеть начнёшь?
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:41
Как символично, святые меньше всех потратились и довольствуются малым, как дьяволы напротив потратили больше всех и продолжают сорить деньгами!) Две противоположности на одном графике!)
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:33, ред.
Заметно, что МС резко активизировался на трансферном рынке, это в принципе понятно, клубу нужно как-то выходить из кризиса. Виктор Рейш - очередной 19-летний талант «Палмейрас», играет в основном в центре защиты, но может сыграть и на правом фланге.
Так-то в принципе, хороший, цепкий, высокорослый защитник, не по годам уверенный в себе, с хорошим первым пасом. Но ему нужно повышать наращивать физические кондиции, работать над мышечной массой. 67 кг веса - это маловато для центрбека, с тяжёлыми форвардами таранного типа ему тяжеловато придётся. Но это как говорится дело наживное. Интересно, что некоторые даже уже сравнивают его с Тиагой Силвой. Будет интересно наблюдать за его игрой и ростом в МС. Может и действительно в очень
сильного и великого игрока вырастет.
sihafazatron
sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:25
Вот тебе чистые расходы в АПЛ за последние 8 лет.
А теперь можно и подумать маленько))
sihafazatron
sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:18
Шарлатан какой лысый оказался. Тратит меньше Мю и Челси и всего-то выиграет 4 АПЛ подряд, требл там какой-то...)))
allemz
allemz ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:07
Как ты продашь старых, заботясь о цене?) Всё клубы обновляют старье молодняком, ну получается, что и для них люди - мусор?)
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:58
Сейчас новых накупят опять на три состава, а старых распродадут, не особо заботясь о цене, лишь бы избавиться.... Вот такую "философию" проповедует Гвардиола. Люди для него мусор, лишь способ достижения карьерных целей. Шейхов такая ситуация устраивает - только бы трофеи приносил.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:58
С Луисом поздно, после старухи только депресняк, а не карьера))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:55
Сейчас грезим о Мусиале, а по факту фиг его продадут нам)))))
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:54
Да нормуль))) Но Бернардо не отпустят, вот уверен процентов на 99.9)))))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:52
Тогда здраво, согласен. В опорку можно Бруно или Роджерса. Замена КДБ - Мусиала. Третий полузащитник - Силва. При здоровом Родри, новички выше универсалы и могут третьего полузащитника вместо португала играть. А португала продать в Барсу, чтобы перестал ныть
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:48
Не, имел ввиду, что Эдерсон или Бруно в опорку, замена Родри. А Дновачичей на лавку))
А замену Кдб уже летом будут присматривать, основные кандидаты ясны, осталось договорится))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:47, ред.
Бруно и Эдерсон не топы, а просто хорошие игроки, стабильностью не отличаются. Если ими будут менять КДБ и Гюндогана, то у меня для руководства плохие новости. Одного из них можно впридачу к реальному топу, как партнёра, но топ тоже нужен. Я, например, за Мусиалу и Бруно.
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:45
Да он просто Сити воспринимает как трамплин в Европе))А дальше Газпром - мечты сбываются))
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:44, ред.
Да ппц какой-то...берут 2 защитника и Напа, а в центре пустота...
Было слухи про Бруно и Эдерсона, но что-то щас молчат уже. Или бы хоть у старухи Луиса в аренду взяли.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:43, ред.
Наиграется в Сити и будет шантажировать ради Зенита
allemz
allemz
вчера в 14:42, ред.
Я не понимаю, вот на*** это всё? В полузащите некому играть. Если рассчитывают летом покупать, то одним Мусиалой проблема не решается. Нужен ещё один полузащитник. Надо уже сейчас договариваться!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:41
Он наверно, как и все мальчишки из фавел, мечтал играть за Зенит, ну пока видимо не дорос, немного опыта в МС наберётся пока))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:40
Рейш всё-таки или Рейс?) ну посмотрим на него, удачи парню!)
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