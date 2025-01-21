«Ман Сити» объявил о трансфере 19-летнего защитника Рейша

«Манчестер Сити» подписал соглашение с 19-летним центральным защитником «Палмейраса» Витором Рейшом до 2029 года.
Сумма трансфера составила 35 миллионов фунтов, в сделке бонусы не предусмотрены.
Витор Рейш присоединится к «Манчестер Сити» уже сейчас, хотя «Палмейрас» пытался сохранить игрока в команде до клубного чемпионата мира.
Было слухи про Бруно и Эдерсона, но что-то щас молчат уже. Или бы хоть у старухи Луиса в аренду взяли.
Было слухи про Бруно и Эдерсона, но что-то щас молчат уже. Или бы хоть у старухи Луиса в аренду взяли.