«Ман Сити» объявил о трансфере 19-летнего защитника Рейша

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вчера, 14:33

«Манчестер Сити» подписал соглашение с 19-летним центральным защитником «Палмейраса» до 2029 года.

Сумма трансфера составила 35 миллионов фунтов, в сделке бонусы не предусмотрены.

Витор Рейш присоединится к «Манчестер Сити» уже сейчас, хотя «Палмейрас» пытался сохранить игрока в команде до клубного чемпионата мира.