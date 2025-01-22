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Агент новичка «Сити» Хусанова: «С нами связывались 12 английских клубов»

вчера, 10:48

Агент Гайрат Хасбиуллин, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, сообщил, какой из клубов также проявлял интерес к футболисту.

В конце ноября мы поняли, что «Сити» проявляет предметный интерес к нашему футболисту. А в начале декабря английский клуб начал общаться и с «Лансом», и с нами по поводу возможного трансфера.

На тот момент буквально половина команд АПЛ вышла с нами на связь по поводу Хусанова. В какой-то момент я насчитал, что с нами связывается уже 12 английских клубов.

Главный конкурент «Сити»? «Ньюкасл». Он последним выбыл из этой гонки. Это очень хороший клуб, интересный проект. У него большое будущее. Думаю, «Ньюкасл» в ближайшие годы будет входить в топ-6 в АПЛ. Но из-за финансового фейр-плей и других определённых факторов «Ньюкасл» не смог сформулировать конкретное предложение. Всё затягивалось. А в это время «Сити» давил и на «Ланс», и на нас, ждал ответа. Мы в итоге выбрали этот вариант. Сделка состоялась.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 14:36
Сити деньгами шейхов давил?
u3uw2vmje5gn
u3uw2vmje5gn
вчера в 13:07
Сити пройденный этап, сороки сейчас для Хусанова лучший проект
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:31
Скромничает Хасбик, там говорят, то все клубы АПЛ наперебой звонили Хусанову, чтобы только голос его услышать. Очевидцы видели как волхвы оставляли дары у порога дома узбека. В Ватикане обсуждают, чтобы причислить юного защитника к лику святых.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:17
Хватит его хвалить, Хусанов уже подписал контракт с одной из самых богатых команд мира. Реклама узбекскому таланту больше не требуется. Агент радостно потирает руки - свои немалые комиссионные он получил. Вот только правильно ли игрок поступил, перейдя в Манчестер Сити? У клуба сейчас не самый простой период... Гвардиола больше будет думать об очках, чем о дальнейшем развитии вундеркинда.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:14
Когда есть такое предложение, кто же откажется?
Futurista
Futurista
вчера в 11:12
12 друзей Хасбиуллина)...фантазёр...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:02
Выбирали по итогу между двумя самыми богатыми клубами Англии. Всё остальное лирика.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:00
Хорошо, что не Челси влез в гонку. Они до последнего бьются..))) адреналин Боули толкает
Вещий
Вещий
вчера в 10:53
«Ньюкасл». Он последним выбыл из этой гонки...оригинальная трактовка...:)))))
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