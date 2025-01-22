Агент новичка «Сити» Хусанова: «С нами связывались 12 английских клубов»

Агент Гайрат Хасбиуллин, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» , сообщил, какой из клубов также проявлял интерес к футболисту.

В конце ноября мы поняли, что «Сити» проявляет предметный интерес к нашему футболисту. А в начале декабря английский клуб начал общаться и с «Лансом», и с нами по поводу возможного трансфера.

На тот момент буквально половина команд АПЛ вышла с нами на связь по поводу Хусанова. В какой-то момент я насчитал, что с нами связывается уже 12 английских клубов.