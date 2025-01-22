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Президент «Палмейраса»: «Клаудиньо сказал, что не хочет играть в Катаре»

вчера, 08:39

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра рассказала источнику о неудавшемся переходе полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Мы достигли соглашения с «Зенитом», и Клаудиньо принял наше предложение. Я сама разговаривала по телефону с игроком, который дважды давал слово, что перейдёт в «Палмейрас». Он сказал мне, что не хочет играть в Катаре.

В последние несколько часов, когда мы обменивались проектами контрактов с «Зенитом», нам неожиданно позвонил представитель игрока и сообщил, что планы изменились.

Мы сделали отличное предложение, настолько хорошее, что игрок принял его. Но таков футбол. Ни один игрок не имеет большего значения, чем спортивное общество «Палмейрас». Мы продолжаем искать на рынке игроков, которые могут усилить нашу команду.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:36
Думаю, что для него это не принципиально. Главное - деньги!
lotsman
lotsman
вчера в 10:49
Да отправьте его хоть куда нибудь уже.
adekvat
adekvat
вчера в 10:40
Выпендривается еще, продать его в яказахстан или Таджикистан.
Варвар7
Варвар7 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:13
Не понятно, от кого он в данный , конкретный момент хочет этих самых денег...)
cska1948
cska1948 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:10
А что здесь непонятного? Клаудиньо хочет денег, и чем больше, тем лучше.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:50
Переходит в катарский Аль-Садд
112910415
112910415
вчера в 09:25
берега Невы слишком притягательны !
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:22
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:17
Совсем запутался - из поста Президента «Палмейраса» Лейлы Перейры ясно , что Клаудиньо дважды ей сказал , что "он с детства за Палмейрас " и пообещал ей перейти в этот клуб, сейчас его планы изменились и он опять любит Зенит , правда на какое то короткое время , воспылал страстью к «Аль-Садде»(катарский клуб). Из выше сказанного , что бы узнать как будет в итоге , надо немного подождать , когда Клаудиньо разберётся в себе и поймёт , что он сам на самом деле хочет...)))
Futurista
Futurista
вчера в 09:17
7d7sr373xj66
7d7sr373xj66
вчера в 08:51
В Катаре не хочет, а у Бразилии денег нет... Остается в Зените.
e4dvn4zu65nq
e4dvn4zu65nq
вчера в 08:46
Правильно решил, там скорпионы и жарко
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:41
Правильное решение,зачем ему в Катар.
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