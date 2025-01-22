Президент «Палмейраса»: «Клаудиньо сказал, что не хочет играть в Катаре»

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра рассказала источнику о неудавшемся переходе полузащитника «Зенита» .

Мы достигли соглашения с «Зенитом», и Клаудиньо принял наше предложение. Я сама разговаривала по телефону с игроком, который дважды давал слово, что перейдёт в «Палмейрас». Он сказал мне, что не хочет играть в Катаре.

В последние несколько часов, когда мы обменивались проектами контрактов с «Зенитом», нам неожиданно позвонил представитель игрока и сообщил, что планы изменились.

Мы сделали отличное предложение, настолько хорошее, что игрок принял его. Но таков футбол. Ни один игрок не имеет большего значения, чем спортивное общество «Палмейрас». Мы продолжаем искать на рынке игроков, которые могут усилить нашу команду.