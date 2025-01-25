Кахигао ответил на вопрос о целях «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о целях команды.
Сначала стать чемпионами. Мы отстаем от лидеров на два балла. Динамика победная. Это самый большой клуб России, но он не брал чемпионский титул с 2017 года, поэтому мотивация колоссальная.
Хотим сделать «Спартак» клубом-чемпионом, достойным своей истории, и создать прочную структуру, которая позволит нам быть конкурентоспособными, когда мы сможем вернуться в европейские турниры.
Возможно, я ошибусь, но я почему-то верю, что эти слова Кахигао
будут подкреплены конкретными делами, которые пойдут на пользу красно-белому клубу.
Фрэнсис Кахигао - это очень опытный специалист, настоящий профессионал своего дела. Он в своё время внёс большой вклад в победы "Арсенала" в эпоху Арсена Венгера. При непосредственном участии Фрэнсиса в клубе в молодом возрасте оказались такие яркие в будущем звёзды, как Сеск Фабрегас, Робин ван Перси и другие.
Не зря, сам Венгер недавно сказал: «Приглашение Кахигао — отличный улов для «Спартака. Он будет делать хорошую работу. Фрэнсис — страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи». Думаю, что и Арсен Венгер тоже слов на ветер не бросает и знает о чём (и о ком) говорит.
Возможно, я ошибусь, но я почему-то верю, что эти слова Кахигао
будут подкреплены конкретными делами, которые пойдут на пользу красно-белому клубу.
Фрэнсис Кахигао - это очень опытный специалист, настоящий профессионал своего дела. Он в своё время внёс большой вклад в победы "Арсенала" в эпоху Арсена Венгера. При непосредственном участии Фрэнсиса в клубе в молодом возрасте оказались такие яркие в будущем звёзды, как Сеск Фабрегас, Робин ван Перси и другие.
Не зря, сам Венгер недавно сказал: «Приглашение Кахигао — отличный улов для «Спартака. Он будет делать хорошую работу. Фрэнсис — страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи». Думаю, что и Арсен Венгер тоже слов на ветер не бросает и знает о чём (и о ком) говорит.