Кахигао ответил на вопрос о целях «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» рассказал о целях команды.

Сначала стать чемпионами. Мы отстаем от лидеров на два балла. Динамика победная. Это самый большой клуб России, но он не брал чемпионский титул с 2017 года, поэтому мотивация колоссальная.

Хотим сделать «Спартак» клубом-чемпионом, достойным своей истории, и создать прочную структуру, которая позволит нам быть конкурентоспособными, когда мы сможем вернуться в европейские турниры.