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Кахигао ответил на вопрос о целях «Спартака»

сегодня, 11:22

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о целях команды.

Сначала стать чемпионами. Мы отстаем от лидеров на два балла. Динамика победная. Это самый большой клуб России, но он не брал чемпионский титул с 2017 года, поэтому мотивация колоссальная.

Хотим сделать «Спартак» клубом-чемпионом, достойным своей истории, и создать прочную структуру, которая позволит нам быть конкурентоспособными, когда мы сможем вернуться в европейские турниры.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:38, ред.
Очень хорошо и правильно сказал новый спортивный директор "Спартака".
Возможно, я ошибусь, но я почему-то верю, что эти слова Кахигао
будут подкреплены конкретными делами, которые пойдут на пользу красно-белому клубу.
Фрэнсис Кахигао - это очень опытный специалист, настоящий профессионал своего дела. Он в своё время внёс большой вклад в победы "Арсенала" в эпоху Арсена Венгера. При непосредственном участии Фрэнсиса в клубе в молодом возрасте оказались такие яркие в будущем звёзды, как Сеск Фабрегас, Робин ван Перси и другие.
Не зря, сам Венгер недавно сказал: «Приглашение Кахигао — отличный улов для «Спартака. Он будет делать хорошую работу. Фрэнсис — страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи». Думаю, что и Арсен Венгер тоже слов на ветер не бросает и знает о чём (и о ком) говорит.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:01, ред.
Оптимально оценил силы и цели Спартак на окончание сезона. А зубоскалам скажу , что же ему говорить на борьбу за пятое место , когда команда от лидеров всего на два очка отстает .И Спартак кстати сыграл с основной претендентами такими командами , как локомотив и краснодар. А им еще предстоит бодаться со всеми , каждый с каждым кто бореться за медали.
Вполне нормальные цели по завершению этого чемпионата . А как получиться у всех в том чилсле и у Спартака концовка первенства и покажет.
n4ykvsu2vaa2
n4ykvsu2vaa2
сегодня в 12:50
"Никогда такого не было и вот опять"
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:43, ред.
Вот это мне нравится, в отличии от прошлого спортивного директора боявшегося делать громкие заявления этот заговорил на моём языке о ментальности чемпионов. Это то что доктор прописал, главное чтобы слова с делом не разошлись. Сказал бы это человек с опытом работы клубным спортивным директором вообще цены бы не было, а так галочку поставим, мыслит правильно и смело, по чемпионски, вопрос по способностям открытым остаётся
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:05
Сначала стать чемпионами, если не получится, то забрать неустойку и бежать отсюда))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:03
Обычная спартаковская болтовня перед каждым сезоном или перерывом. Клуб великий, цели максимальные.
А на выходе зачастую пшик...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 11:58
Посмотрим...
А пока весь этот трёп расцениваю как попытку показать всем, что он не просто так гигантскую получку получает...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 11:51
Похоже, его уже в баню сводили и пить научили. 🤔
lotsman
lotsman
сегодня в 11:51
Цели высокие, но у конкурентов тоже такие же. Придётся побороться.)
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