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Уокер опубликовал послание для работников и болельщиков «Манчестер Сити»

сегодня, 08:58

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер, перешедший на правах аренды в «Милан», опубликовал сообщение для болельщиков «горожан».

«Манчестер Сити»... С чего бы начать? Трансфер в этот замечательный клуб в 2017 году стал исполнением мечты. Прошло семь лет, я завоевал 17 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и требл. Об этом можно было лишь мечтать в детстве.

Я поиграл с огромным количеством игроков высшего класса, которые подталкивали меня к тому, чтобы стать лучшей версией себя, и я искренне признателен за предоставленную возможность.

Хочу поблагодарить весь персонал, неустанно работающий за кулисами. Своих партнеров – я почувствовал себя как дома, едва переступив порог. Вы мои друзья, но также моя семья на всю жизнь.

Пепа Гвардиолу – за веру в меня и упорную работу над моим трансфером в 2017-м. Вместе мы отпраздновали завоевание 17 трофеев, Ваши рекомендации помогли мне стать тем футболистом, которым я сейчас являюсь. Я всегда буду благодарен.

А главное – болельщиков, принявших меня как своего с самого начала. Я никогда не забуду вашу поддержку.

Желаю всем вам всегда добиваться успеха в будущем!

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 12:04
Согласен, но ключевое слово "был", сейчас же он мистер привоз. Спасибо ему за все, но пора двигаться дальше!)
Сегодня ждёшь кого-то из новичков в основе?
Думается мне, что как раз на ПЗ и выйдет узбек или бразил)
shlomo
shlomo
сегодня в 11:07
Хорошее обращение достойное уважения...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 10:01
Праймовый Уокер был одним из лучших на своей позиции
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 09:40
Он не расставался с клубом, аренда же всего лишь.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 09:39
Слишком много слов о трофеях, что даже требл трофеем назвал. Вот, что значит играл в Тоттенхэме - заждался.
Надо было Кейна с собой брать, а то он, бедный, всё ещё только мечтает.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:37
При переходах футболистов в другие клубы, у всех просыпается писательский талант - читаешь и скупая, мужская слеза готова оборваться как кристально чистая капля воды, с февральской, тающей на Солнце сосульки....)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:27
Сделал правильный выбор в 2017!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:26
Хорошо расстался с клубом. Молодец !!!
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