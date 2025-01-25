Уокер опубликовал послание для работников и болельщиков «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер, перешедший на правах аренды в «Милан», опубликовал сообщение для болельщиков «горожан».
«Манчестер Сити»... С чего бы начать? Трансфер в этот замечательный клуб в 2017 году стал исполнением мечты. Прошло семь лет, я завоевал 17 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и требл. Об этом можно было лишь мечтать в детстве.
Я поиграл с огромным количеством игроков высшего класса, которые подталкивали меня к тому, чтобы стать лучшей версией себя, и я искренне признателен за предоставленную возможность.
Хочу поблагодарить весь персонал, неустанно работающий за кулисами. Своих партнеров – я почувствовал себя как дома, едва переступив порог. Вы мои друзья, но также моя семья на всю жизнь.
Пепа Гвардиолу – за веру в меня и упорную работу над моим трансфером в 2017-м. Вместе мы отпраздновали завоевание 17 трофеев, Ваши рекомендации помогли мне стать тем футболистом, которым я сейчас являюсь. Я всегда буду благодарен.
А главное – болельщиков, принявших меня как своего с самого начала. Я никогда не забуду вашу поддержку.
Желаю всем вам всегда добиваться успеха в будущем!
Надо было Кейна с собой брать, а то он, бедный, всё ещё только мечтает.
Надо было Кейна с собой брать, а то он, бедный, всё ещё только мечтает.
Сегодня ждёшь кого-то из новичков в основе?
Думается мне, что как раз на ПЗ и выйдет узбек или бразил)
Сегодня ждёшь кого-то из новичков в основе?
Думается мне, что как раз на ПЗ и выйдет узбек или бразил)