Уокер опубликовал послание для работников и болельщиков «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» , перешедший на правах аренды в «Милан», опубликовал сообщение для болельщиков «горожан».

«Манчестер Сити»... С чего бы начать? Трансфер в этот замечательный клуб в 2017 году стал исполнением мечты. Прошло семь лет, я завоевал 17 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и требл. Об этом можно было лишь мечтать в детстве.

Я поиграл с огромным количеством игроков высшего класса, которые подталкивали меня к тому, чтобы стать лучшей версией себя, и я искренне признателен за предоставленную возможность.

Хочу поблагодарить весь персонал, неустанно работающий за кулисами. Своих партнеров – я почувствовал себя как дома, едва переступив порог. Вы мои друзья, но также моя семья на всю жизнь.

Пепа Гвардиолу – за веру в меня и упорную работу над моим трансфером в 2017-м. Вместе мы отпраздновали завоевание 17 трофеев, Ваши рекомендации помогли мне стать тем футболистом, которым я сейчас являюсь. Я всегда буду благодарен.

А главное – болельщиков, принявших меня как своего с самого начала. Я никогда не забуду вашу поддержку.

Желаю всем вам всегда добиваться успеха в будущем!