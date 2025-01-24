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«Клуб перевёрнут с ног на голову». Фанатов привлекла ошибка в экипировке МЮ

сегодня, 11:57

Болельщики «Манчестер Юнайтед» с юмором отреагировали на проблемы с экипировкой команды.

На одной из фотографий видно, как нападающий Амад Диалло тренируется в куртке с перевернутой эмблемой «дьяволов».

Многие болельщики в шутку занесли данный эпизод в один ряд с выступлениями команды, а также с проблемами со стадионом «Олд Траффорд». Один из фанатов написал:

И клуб, и эмблема — всё перевёрнуто с ног на голову.

«Клуб перевёрнут с ног на голову». Фанатов привлекла ошибка в экипировке МЮ

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 14:09
...я был бы более красноречив, если была фотография -Антони!
Я бы сказал так, какая форма,так и играют,через ж--у...!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:01
Ну теперь нужно в суд подать на того кто производил форму и пусть компенсирует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:54
Это косяк производителей амуниции...
Гость
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