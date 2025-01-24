«Клуб перевёрнут с ног на голову». Фанатов привлекла ошибка в экипировке МЮ

Болельщики «Манчестер Юнайтед» с юмором отреагировали на проблемы с экипировкой команды.
На одной из фотографий видно, как нападающий Амад Диалло тренируется в куртке с перевернутой эмблемой «дьяволов».
Многие болельщики в шутку занесли данный эпизод в один ряд с выступлениями команды, а также с проблемами со стадионом «Олд Траффорд». Один из фанатов написал:
И клуб, и эмблема — всё перевёрнуто с ног на голову.
Я бы сказал так, какая форма,так и играют,через ж--у...!!!
Я бы сказал так, какая форма,так и играют,через ж--у...!!!