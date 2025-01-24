Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

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сегодня, 10:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Любите пить кофе по утрам? Клаудио Маркизио точно любит.

Эсекьель Лавесси продолжает наслаждаться отцовством.

Лука Модрич сходил в зоопарк — у него остались двоякие впечатления.

Давид Трезеге покатался на верблюде.

Экс-защитник «Интера» Лусио выбрался в горы.

Никлас Бендтнер посетил Майами и увидел вот такие скульптуры.

А вот где решил отдохнуть Карлес Пуйоль.

Зима на дворе — вот и Пато решил встать на лыжи.

Форвард «Челси» Жоау Феликс сходил в парк развлечений.

Стиляга дня. Поль Погба в футболке сборной Англии.

Но за этот титул также может побороться и Габриэль Мартинелли из «Арсенала».

Болельщикам «Арсенала» это фото должно понравиться.

Футболисты «Барселоны» решили посмотреть баскетбол. Каталонцы, кстати, попали в топ фаворитов Лиги чемпионов.

Мемфис Депай — вероятно, самый стильный футболист чемпионата Бразилии сейчас.

Футболист «Краснодара» Юрий Газинский выбирает крупные автомобили.

Форвард «Лестера» Джейми Варди — юморист.

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков и его жена Ксения, которая выступала за ЦСКА , хотят привлечь детей каждый на свою сторону.

На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных! Цените свою семью и постарайтесь проводить с ней как можно больше времени — берите пример с Федора Смолова.