Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Любите пить кофе по утрам? Клаудио Маркизио точно любит.
Эсекьель Лавесси продолжает наслаждаться отцовством.
Лука Модрич сходил в зоопарк — у него остались двоякие впечатления.
Давид Трезеге покатался на верблюде.
Экс-защитник «Интера» Лусио выбрался в горы.
Никлас Бендтнер посетил Майами и увидел вот такие скульптуры.
А вот где решил отдохнуть Карлес Пуйоль.
Зима на дворе — вот и Пато решил встать на лыжи.
Форвард «Челси» Жоау Феликс сходил в парк развлечений.
Стиляга дня. Поль Погба в футболке сборной Англии.
Но за этот титул также может побороться и Габриэль Мартинелли из «Арсенала».
Болельщикам «Арсенала» это фото должно понравиться.
Футболисты «Барселоны» решили посмотреть баскетбол. Каталонцы, кстати, попали в топ фаворитов Лиги чемпионов.
Мемфис Депай — вероятно, самый стильный футболист чемпионата Бразилии сейчас.
Футболист «Краснодара» Юрий Газинский выбирает крупные автомобили.
Форвард «Лестера» Джейми Варди — юморист.
Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков и его жена Ксения, которая выступала за ЦСКА, хотят привлечь детей каждый на свою сторону.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных! Цените свою семью и постарайтесь проводить с ней как можно больше времени — берите пример с Федора Смолова.