Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футбола

Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 10:00
Лука Модрич
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник
Смолов Фёдор
Смолов Фёдор
Нападающий
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Любите пить кофе по утрам? Клаудио Маркизио точно любит.

Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

Эсекьель Лавесси продолжает наслаждаться отцовством.

Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

Лука Модрич сходил в зоопарк — у него остались двоякие впечатления.

Давид Трезеге покатался на верблюде.

Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

Экс-защитник «Интера» Лусио выбрался в горы.

Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

Никлас Бендтнер посетил Майами и увидел вот такие скульптуры.

Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

А вот где решил отдохнуть Карлес Пуйоль.

Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

Зима на дворе — вот и Пато решил встать на лыжи.

Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

Форвард «Челси» Жоау Феликс сходил в парк развлечений.

Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

Стиляга дня. Поль Погба в футболке сборной Англии.

Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

Но за этот титул также может побороться и Габриэль Мартинелли из «Арсенала».

Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

Болельщикам «Арсенала» это фото должно понравиться.

Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

Футболисты «Барселоны» решили посмотреть баскетбол. Каталонцы, кстати, попали в топ фаворитов Лиги чемпионов.

Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

Мемфис Депай — вероятно, самый стильный футболист чемпионата Бразилии сейчас.

Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

Футболист «Краснодара» Юрий Газинский выбирает крупные автомобили.

Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

Форвард «Лестера» Джейми Варди — юморист.

Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков и его жена Ксения, которая выступала за ЦСКА, хотят привлечь детей каждый на свою сторону.

Модрич испугался змеи, Пуйоль покатался на лыжах. Как футболисты провели эту неделю

На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных! Цените свою семью и постарайтесь проводить с ней как можно больше времени — берите пример с Федора Смолова.

В ямайской федерации заявили, что ситуация с Гринвудом не изменилась
Вчера, 16:38
«Брест» передал ироничную футболку экс-игроку сборной Англии
Вчера, 13:27
Селихов выложил видео, на котором он, будучи ребёнком, поёт гимн «Спартака»
Вчера, 11:04 Видео
Ньямси учит русский язык
22 января
Между игроками «Бенфики» и «Барселоны» произошла потасовка после матча
22 января
Родри поддержит «Манчестер Сити» в матче с «Пари Сен-Жермен»
21 января
Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 11:57
Бергкампа даже не узнал
DXTK
DXTK
сегодня в 11:36
Модрич потом говорит......А моя змея больше..... ах-ах-ах!!!
DXTK
DXTK
сегодня в 11:35
Увидев это фото....... Венгер Анри и Бергкамп.......Болельщики Арсенала скорей всего всплакнули и сразу вспомнили 2004 год......
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 11:17
Бергкамп с этого ракурса на Зюганова похож. 🤔
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 