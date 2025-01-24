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Клаудиньо попрощался с болельщиками «Зенита»

вчера, 15:21

Новоиспечённый полузащитник «Аль-Садда» Клаудиньо попрощался с болельщиками своего бывшего клуба «Зенита».

Я здесь, чтобы, во-первых, сказать огромное спасибо всем болельщикам «Зенита». За ту любовь, которую я всегда чувствовал от вас, за то, что с первого же дня, благодаря вам, ощущал себя как дома, за постоянную поддержку на поле. За это время нам удалось вместе достичь всех целей, и я надеюсь, что «Зенит» продолжит побеждать и опять станет лучшим в этом сезоне.

Я ухожу, но моё сердце остаётся с вами, потому что я был очень счастлив здесь, в «Зените». И я искренне надеюсь, что однажды мы встретимся вновь. Всех обнимаю!

Пока!

Напомним, Клаудиньо выступал за «Зенит» с августа 2021 года. На его счету 124 матча, 21 гол и 31 ассист.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:12
главное, что мечты сбываются
bwvt5wgrfpth
bwvt5wgrfpth
вчера в 19:53
В последнее время толку от него было мало, капризный очень.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:30, ред.
Невовремя его "Зенит" отдал. Как бы игра команды не поломалась с его уходом.
Почему нельзя было это сделать по окончании сезона, не пойму. Вот приспичило продать - и всё тут.
lotsman
lotsman ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 16:06
Не хотелось бы, но похоже на это.)
adekvat
adekvat ответ ZenCh1 (раскрыть)
вчера в 16:06
Его в Бразилию не отправишь, там такого г... больше только в Зените.
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:03
Проще застрелится будет.
adekvat
adekvat
вчера в 16:02
Давай до свидания... конченый. Надеюсь Семак через лет 15 - 20 назад его не возьмет.
lotsman
lotsman ответ ZenCh1 (раскрыть)
вчера в 15:44
Ну да. Он же в Спартаке уже не играл. Даже во вторую команду перевели. А потом нам втюхали. Вот теперь пусть вспоминает, что он всё таки футболист и отрабатывает.)
ZenCh1
ZenCh1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:35
Это как это "заиграть, как он играл"? Он даже нырять что-ли разучился?
протон
протон
вчера в 15:32
Клауду респект и уважуха, особенно за первый сезон, когда и он получал удовольствие от своей игры и все вокруг !
lotsman
lotsman ответ ZenCh1 (раскрыть)
вчера в 15:31
Соболев ещё должен отработать потраченные на него деньги. А для этого он должен успокоиться, найти своё место в команде, свою игру и заиграть как он играл когда то.)
lotsman
lotsman
вчера в 15:29
Счастливой карьеры тебе в Аль-Садда.
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 15:29
Спасибо за игру. До свидания.
А что с Соболевым? От него не хотят избавиться?
Гость
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