Роналду забил свой 920-й гол в матче саудовской лиги с клубом «Аль-Фатех»

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вчера, 22:02

«Аль-Наср» одержал победу над клубом «Аль-Фатех» в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии (4:1).

Автогол Марвана Саадана на 41-й минуте позволил хозяевам поля выйти вперёд. На 57-й команда из Эр-Рияда удвоила преимущество усилиями Мохамеда Симакана. Мурад Батна на 72-й сократил отставание гостей в счёте. Криштиану Роналду на 87-й увеличил преимущество хозяев. Для португальца забитый мяч стал 920-м в карьере.

«Аль-Наср» занимает 3-е место (35 очков). «Аль-Фатех» идёт 18-м (9 баллов).