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Роналду забил свой 920-й гол в матче саудовской лиги с клубом «Аль-Фатех»

вчера, 22:02
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)3 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-ФатехМатч завершен

«Аль-Наср» одержал победу над клубом «Аль-Фатех» в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии (4:1).

Автогол Марвана Саадана на 41-й минуте позволил хозяевам поля выйти вперёд. На 57-й команда из Эр-Рияда удвоила преимущество усилиями Мохамеда Симакана. Мурад Батна на 72-й сократил отставание гостей в счёте. Криштиану Роналду на 87-й увеличил преимущество хозяев. Для португальца забитый мяч стал 920-м в карьере.

«Аль-Наср» занимает 3-е место (35 очков). «Аль-Фатех» идёт 18-м (9 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
UncleZack
UncleZack ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:17
У Овечкина уже больше тысячи если учитывать Континентальку,Российскую Лигу,сборную и НХЛ.
Futurista
Futurista
вчера в 23:29
Еще 80 "вёдер" и ключик в кармане)...
Baggio R.
Baggio R. ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:25
Какая Овечкину 1000, у него цель обойти Грецки.
112910415
112910415
вчера в 23:22
великого нарцисса не остановить !
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:25
...у нас два приятных события в Хоккее и в Футболе и мы обязаны
этим двум Большим спортсменам за их достижения и стремление
подойти к цифре 1000 ! Овечкин и Рональду, мы вместе!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:03
Молодец, прет к своей цели!
Гость
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