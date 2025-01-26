«Тоттенхэм» уступил «Лестеру» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Лестер Сити» в матче 23-го тура АПЛ (1:2).
На 33-й минуте лондонская команда вышла вперёд усилиями Ришарлисона. Гости на 46-й отыгрались — гол забил Джейми Варди. Билал Эль-Ханнус на 50-й отметился вторым забитым мячом «лис».
«Тоттенхэм» занимает 15-е место в чемпионате Англии (24 очка). «Лестер» идёт 17-м (17 баллов).
Скажу так, у меня нет неприязни к Тоттенхэму, хоть это и самый главный "враг" Арсенала. Пастекоглу изменил их стиль, приятно смотреть атакующий футбол, который тренер прививает. Да, команда чейчас в жо пе, но аы посмотрите на состав....там играют просто те, кто "жив"...а виноват тренер....
Скажу так, у меня нет неприязни к Тоттенхэму, хоть это и самый главный "враг" Арсенала. Пастекоглу изменил их стиль, приятно смотреть атакующий футбол, который тренер прививает. Да, команда чейчас в жо пе, но аы посмотрите на состав....там играют просто те, кто "жив"...а виноват тренер....