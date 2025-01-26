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«Тоттенхэм» уступил «Лестеру» в матче АПЛ

вчера, 18:56
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Лестер Сити» в матче 23-го тура АПЛ (1:2).

На 33-й минуте лондонская команда вышла вперёд усилиями Ришарлисона. Гости на 46-й отыгрались — гол забил Джейми Варди. Билал Эль-Ханнус на 50-й отметился вторым забитым мячом «лис».

«Тоттенхэм» занимает 15-е место в чемпионате Англии (24 очка). «Лестер» идёт 17-м (17 баллов).

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:04
ван Нистелрой в деле
112910415
112910415
вчера в 22:50
сначала было плохо, а потом всё хуже и хуже ....
ABir
ABir
вчера в 22:19
Шпоры кажется совсем поплыли
Capral
Capral
вчера в 22:04
А ведь я помню, когдато, ТХ громил великолепное тбилисское Динамо-5:1!!! Эх, были времена, есть, что вспомнить...
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:56
В концовке прошлого сезона, весь стадион шпор радовался поражению своей команды в матче против Сити и всё ради того, что бы Арсенал не стал чемпионом....вот вам и карма....
Скажу так, у меня нет неприязни к Тоттенхэму, хоть это и самый главный "враг" Арсенала. Пастекоглу изменил их стиль, приятно смотреть атакующий футбол, который тренер прививает. Да, команда чейчас в жо пе, но аы посмотрите на состав....там играют просто те, кто "жив"...а виноват тренер....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:57, ред.
Почитал наших...и вспомнил сам матч. Такое чувство, что тутошние переживают за ТТХ больше, нежели сами игроки и тренер шпор, - физиономия у Постекоглу, канеш. непробиваемая; спокоен, как слон.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:31
Тоттенхэм проиграл самому себе. Ужасная игра шпор .
Foxes
Foxes
вчера в 20:19
Молодцы Лисы!
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:06
"Тоттенхэм" совсем деградировал... Нужно назначать нового тренера и строить новую команду, пока не поздно... Чемпионшип уже близок...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:39
Жаль болел шпор результаты команды ужасные
Лис Нистерлоя с победой!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:23
Тоттенхэм ты ли это ?
Лестер аутсайдер в текущем розыгрыше, тем более шпоры проиграли дома.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 19:18
Упс ..
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:17
Согласен!
Результат матча был предопределён!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:17
ТТХ совсем плохой стал...
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:14
Пастекоглу уже выгонять надо
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:14
Ну что неожиданное рядом и особенно в футболе.....
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:14
Да уж!Похоже дела швах у Шпор)
zdeniss
zdeniss
вчера в 19:12
Да уж, вроде и неплохая команда, но без тормозов. Шашки наголо и вперед. У них , похоже, нет задачи не пропустить, главное забить.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:04
...похож Лис на Джейми,однако!!!
shur
shur
вчера в 19:02
....Я всё сказал!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:58
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