«Милан» вырвал победу у «Пармы», забив два гола в компенсированное время

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26 января 2025, 16:38

«Милан» обыграл «Парму» в матче 22-го тура Серии А (3:2).

Счёт в игре был открыт на 24-й минуте, отличился нападающий «Пармы» Маттео Канчелльери с передачи Эмануэле Валери. На 38-й минуте Кристиан Пулишич сравнял счёт, реализовав пенальти. На 80-й минуте защитник Энрико Дель Прато вывел гостей вперёд. На 90+2-й минуте полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс сравнял счёт. На 90+5-й минуте нападающий Саму Чуквуезе вывел хозяев вперёд.

«Милан» занимает 6-е место (34 очка). «Парма» располагается на 17-й строчке (20 баллов).