«Милан» вырвал победу у «Пармы», забив два гола в компенсированное время

«Милан» обыграл «Парму» в матче 22-го тура Серии А (3:2).
Счёт в игре был открыт на 24-й минуте, отличился нападающий «Пармы» Маттео Канчелльери с передачи Эмануэле Валери. На 38-й минуте Кристиан Пулишич сравнял счёт, реализовав пенальти. На 80-й минуте защитник Энрико Дель Прато вывел гостей вперёд. На 90+2-й минуте полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс сравнял счёт. На 90+5-й минуте нападающий Саму Чуквуезе вывел хозяев вперёд.
«Милан» занимает 6-е место (34 очка). «Парма» располагается на 17-й строчке (20 баллов).
В общем , по хорошему Парме пора "собирать чемоданы" и потихоньку двигаться в лигу пониже...)
В общем , по хорошему Парме пора "собирать чемоданы" и потихоньку двигаться в лигу пониже...)
Смена тренера пока пошла на пользу
Смена тренера пока пошла на пользу
Игра Милана го... ужасное. Никакого баланса, огромные дыры между линиями. В составе куча пассажиров и речь не о классе игроков, а о не желании играть. Гребанные клоуны Эрнандес и Леао, которые играют спустя рукава. Которых Серёга и убрал с поля после перерыва.
Но яйца в концовке показали и вытащили проигранный матч.
Консейсао после матча чуть Калабрии рожу не набил. Сезон будет труднейшим.
Игра Милана го... ужасное. Никакого баланса, огромные дыры между линиями. В составе куча пассажиров и речь не о классе игроков, а о не желании играть. Гребанные клоуны Эрнандес и Леао, которые играют спустя рукава. Которых Серёга и убрал с поля после перерыва.
Но яйца в концовке показали и вытащили проигранный матч.
Консейсао после матча чуть Калабрии рожу не набил. Сезон будет труднейшим.