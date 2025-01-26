Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2024/2025

«Милан» вырвал победу у «Пармы», забив два гола в компенсированное время

26 января 2025, 16:38
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 2Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

«Милан» обыграл «Парму» в матче 22-го тура Серии А (3:2).

Счёт в игре был открыт на 24-й минуте, отличился нападающий «Пармы» Маттео Канчелльери с передачи Эмануэле Валери. На 38-й минуте Кристиан Пулишич сравнял счёт, реализовав пенальти. На 80-й минуте защитник Энрико Дель Прато вывел гостей вперёд. На 90+2-й минуте полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс сравнял счёт. На 90+5-й минуте нападающий Саму Чуквуезе вывел хозяев вперёд.

«Милан» занимает 6-е место (34 очка). «Парма» располагается на 17-й строчке (20 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ПСЖ не смог обыграть «Реймс». Кварацхелия сделал ассист в дебютном матче
26 января
Хет-трик Мбаппе принёс «Реалу» крупную победу над «Вальядолидом»
26 января
«Лилль» уступил «Страсбуру» и не смог вернуться на 3-е место в Лиге 1
25 января
«Манчестер Сити» взял верх над «Челси»
25 января
«Наполи» победил «Ювентус»
25 января
«Монако» одержал победу над «Ренном». Головин забил гол
25 января
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
26 января в 22:56
Парма была в шаге от счастья ...
Antikrot
Antikrot ответ UncleZack (раскрыть)
26 января в 18:11
Есть информация, что Калабрия злорадствовал, что Милан пропустил гол, после того как его заменили и именно мяч пришёл с этого фланга куда был переведён Муса вместо итальянца.
Варвар7
Варвар7
26 января в 17:52
Милан с победой ! Но то , что эта победа состоялась , они должны всей командой благодарить соперников . Которые , нет , что бы играть по счёту в конце матча , продолжали атаковать . За три минуты до конца основного времени двое игроков Пармы находясь возле бокового флажка соперников , решили обострить ситуацию , после обыгрыша и продольного паса получили "обрез" быструю контратаку и гол, который к их счастью отменили из за микро офсайда. Но жизнь не чему не учит гостей они продолжают действовать в том же ключе и получают ещё два в доп. время
В общем , по хорошему Парме пора "собирать чемоданы" и потихоньку двигаться в лигу пониже...)
KSY24
KSY24
26 января в 17:48
Триллер
UncleZack
UncleZack
26 января в 17:37
Кто в курсе,что за кипишь был в конце между Консейсау и Калабрией?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
26 января в 17:32
Браво россонери!
Смена тренера пока пошла на пользу
Alex_67
Alex_67
26 января в 16:59, ред.
Недавно включил компьютер, решил проверить свои ставки... Посмотрел, а Милан проигрывает и уже идёт добавленное время. Начал обдумывать, какие я сейчас напишу критические слова в адрес россонери... А ситуация перевернулась в считанные секунды. Сегодня Милану повезло, но так не будет всегда. Слабые клубы нужно обыгрывать более спокойно. Кстати, Парма получила хороший урок.
Antikrot
Antikrot
26 января в 16:43
Если победа, то только такая.
Игра Милана го... ужасное. Никакого баланса, огромные дыры между линиями. В составе куча пассажиров и речь не о классе игроков, а о не желании играть. Гребанные клоуны Эрнандес и Леао, которые играют спустя рукава. Которых Серёга и убрал с поля после перерыва.
Но яйца в концовке показали и вытащили проигранный матч.
Консейсао после матча чуть Калабрии рожу не набил. Сезон будет труднейшим.
Capral
Capral
26 января в 16:42
Милан сырой, идет полная реконструкция, от этого, видимо, и неубедительная игра, даже с аутсайдерами...
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
26 января в 16:42
Безумие на Сан-Сиро..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 