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«Интер» в гостях разгромил «Лечче»

вчера, 21:54
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче0 : 4Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Лечче» потерпел поражение от «Интера» в матче 22-го тура Серии А (0:4).

На 6-й минуте счёт открыл Давиде Фраттези. Лаутаро Мартинес на 39-й удвоил преимущество миланской команды. Дензел Думфрис на 57-й забил третий гол. Ещё один мяч на счету Мехди Тареми, который на 61-й реализовал пенальти.

«Лечче» занимает 17-е место в чемпионате Италии (20 очков). «Интер» идёт 2-м (50 баллов).

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:59
Ожидаемая победа Интера на классе
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:26
Смотрел этот матч с большим удовольствием...
112910415
112910415
вчера в 23:17
пока всё штатно !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:01
Приятный для болельщиков счёт....)
drug01
drug01
вчера в 22:10
Интер в конце сезона играет лучше!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:01
Легкая и убедительная победа, молодцы! Лаутаро проснулся, начал забивать, молодец!
Впереди у Интера сложный отрезок из матчей с конкурентами за победу в СерииА...там и дерби с Миланом, и сложная игра с Фиалками, и выезд к Юве....нужно проявлять чемпионский характер
матос
матос
вчера в 22:00
Спокойно , уверенно в эконом режиме разгромили соперника. С победой Интер. Далее нас ожидает очень непростой отрезок.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 21:56
Надо теперь 100% Милан выносить
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