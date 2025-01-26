«Интер» в гостях разгромил «Лечче»

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вчера, 21:54

«Лечче» потерпел поражение от «Интера» в матче 22-го тура Серии А (0:4).

На 6-й минуте счёт открыл Давиде Фраттези. Лаутаро Мартинес на 39-й удвоил преимущество миланской команды. Дензел Думфрис на 57-й забил третий гол. Ещё один мяч на счету Мехди Тареми, который на 61-й реализовал пенальти.

«Лечче» занимает 17-е место в чемпионате Италии (20 очков). «Интер» идёт 2-м (50 баллов).