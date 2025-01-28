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Рейс «Атлетико» в Зальцбург на матч ЛЧ отложили из-за непогоды

сегодня, 15:32
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗавтра в 23:00 Не начался

По информации источника, непогода помешала «Атлетико» прибыть в Зальцбург на матч Лиги чемпионов в запланированное время.

Мадридская команда должна была вылететь в 11:00 из Мадрида, но сильные порывы ветра внесли коррективы.

В связи с этим тренировка «матрасников», которая изначально должна была пройти днём в Австрии, была перенесена на 11:30 утра в испанскую Махадаонду. Вылетит команда в 17:00. Кроме того, официальная предматчевая пресс-конференция главного тренера Диего Симеоне в сопровождении игрока основного состава состоится в 20:00 в Зальцбурге, а не в 17:30, как было запланировано.

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:48
Дай Бог чтобы погода не вмешалась уже во время матча....
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