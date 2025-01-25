Холанд рассказал, что его раздражает в Гвардиоле

Нападающий «Манчестер Сити» рассказал, что его раздражает в главном тренере команды .

Да, есть определенные моменты [которые раздражают]. Всё потому, что он очень любит детали. Именно эта любовь к мелким деталям может делать его слегка раздражающим. Гвардиола повторит вам 20 раз: «Делай это, делай то, делай так». А я и так делаю или хотя бы пытаюсь.

Он вдохновляет меня на то, чтобы становиться лучше. Я доволен работой с ним, учиться у него и получать толчок для того, чтобы достигать большего. Пеп требует, чтобы каждый день ты был готов: к матчу, тренировке или учебе.