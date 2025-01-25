Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Холанд рассказал, что его раздражает в Гвардиоле

сегодня, 14:21

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, что его раздражает в главном тренере команды Пепе Гвардиоле.

Да, есть определенные моменты [которые раздражают]. Всё потому, что он очень любит детали. Именно эта любовь к мелким деталям может делать его слегка раздражающим. Гвардиола повторит вам 20 раз: «Делай это, делай то, делай так». А я и так делаю или хотя бы пытаюсь.

Он вдохновляет меня на то, чтобы становиться лучше. Я доволен работой с ним, учиться у него и получать толчок для того, чтобы достигать большего. Пеп требует, чтобы каждый день ты был готов: к матчу, тренировке или учебе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Энцо Мареска рассказал о положении вратаря Роберта Санчеса в «Челси»
Сегодня, 11:38
Кахигао ответил на вопрос о целях «Спартака»
Сегодня, 11:22
Солтмурад Бакаев рассказал, чем займётся после игровой карьеры
Сегодня, 09:41
Уокер опубликовал послание для работников и болельщиков «Манчестер Сити»
Сегодня, 08:58
Сафонов с другими игроками ПСЖ посетил матч НБА
Вчера, 22:26 Фото
Клаудиньо попрощался с болельщиками «Зенита»
Вчера, 15:21
Сортировать
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 15:56
Пеп чувствует, что до норвега мало что доходит сразу и надо постоянно повторять, иногда и при помощи жестов, видимо...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:47, ред.
А Холланда не возмутила его замена в том матче Лиги чемпионов, в котором он забил пять голов и повторил рекорд Месси. До конца игры оставалось ещё много времени, а Эрлинг тогда поймал кураж, так что мог забить 1-2 мяча. Но Гвардиола не дал ему возможности установить новый рекорд. До сих пор не понимаю смысла той замены. Сейчас Холланд промолчал, но он не забыл этого.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 15:35
он слегка душный - верю
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:03
Некоторым надо и по 100 раз повторять, а толку будет немного))
протон
протон
сегодня в 14:40
Парню люто повезло с тренером
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 