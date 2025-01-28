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«Манчестер Юнайтед» подарил российским бойцам MMA персональные футболки

сегодня, 09:59

«Манчестер Юнайтед» подарил российским бойцам MMA Ибрагиму Ибрагимову, Усману Нурмагомедову и Хабибу Нурмагомедову персональные клубные футболки.

Успешные выходные для дуэта Ибрагима Ибрагимова и Усмана Нурмагомедова при поддержке Хабиба, — говорится в сообщении в аккаунте МЮ в Сети «X».

25 января на турнире РFL Champions Series Road to Dubai в Дубае Усман большинством судейских голосов одержал победу над ирландцем Полом Хьюзом в титульном поединке в лёгком весе. Ибрагимов в тот же день в полулёгком весе победил ирландца Кенни Мохоноана.

«Манчестер Юнайтед» подарил российским бойцам MMA персональные футболки

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 11:57, ред.
Да не... Просто футболки топов коллекционирует. Ливер, Бавария и Барса на очереди...)

Так то он за ФК Динамо Махачкала))
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 11:13
...Корсар обижаешь!!!! Взгляни на моя аву...!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:11
Вот англичане сами выпрашивают люлей у ирландцев...
Давно по Белфасту гоняли, как котов мартовских!))
alexgurzan
alexgurzan ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 10:55
Сердце красавицы склонно к измене))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:44
Хм.... А Хабиб вроде фанат МанСити...хотя до этого был фанатом Реала)))) переменчивое сердце бойца не
shur
shur ответ Sporting (раскрыть)
сегодня в 10:03, ред.
....плиз!!!
Sporting
Sporting
сегодня в 10:01
Где фото?
Гость
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