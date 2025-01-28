«Манчестер Юнайтед» подарил российским бойцам MMA персональные футболки

«Манчестер Юнайтед» подарил российским бойцам MMA Ибрагиму Ибрагимову, Усману Нурмагомедову и Хабибу Нурмагомедову персональные клубные футболки.
Успешные выходные для дуэта Ибрагима Ибрагимова и Усмана Нурмагомедова при поддержке Хабиба, — говорится в сообщении в аккаунте МЮ в Сети «X».
25 января на турнире РFL Champions Series Road to Dubai в Дубае Усман большинством судейских голосов одержал победу над ирландцем Полом Хьюзом в титульном поединке в лёгком весе. Ибрагимов в тот же день в полулёгком весе победил ирландца Кенни Мохоноана.
Так то он за ФК Динамо Махачкала))
Так то он за ФК Динамо Махачкала))
Давно по Белфасту гоняли, как котов мартовских!))
Давно по Белфасту гоняли, как котов мартовских!))