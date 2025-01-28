«Манчестер Юнайтед» подарил российским бойцам MMA персональные футболки

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сегодня, 09:59

«Манчестер Юнайтед» подарил российским бойцам MMA Ибрагиму Ибрагимову, Усману Нурмагомедову и Хабибу Нурмагомедову персональные клубные футболки.

Успешные выходные для дуэта Ибрагима Ибрагимова и Усмана Нурмагомедова при поддержке Хабиба, — говорится в сообщении в аккаунте МЮ в Сети «X».

25 января на турнире РFL Champions Series Road to Dubai в Дубае Усман большинством судейских голосов одержал победу над ирландцем Полом Хьюзом в титульном поединке в лёгком весе. Ибрагимов в тот же день в полулёгком весе победил ирландца Кенни Мохоноана.