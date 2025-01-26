Баджо, Хави и Маттеус возвращались на футбольное поле. Новых игроков часто называют в честь легенд

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сегодня, 14:51

Ждём Лионелей через пару лет.

Как выбрали ваше имя? Назвали в честь предков, святых или первой маминой любви, но папе об этой детали не сказали? Футболисты в основном из небогатых семей. А рабочие люди чаще называют детей в честь знаменитостей. В мире много плохих игроков по имени Зинедин. Малышей десятилетиями регистрируют под именем героя ЧМ -98. Мужчины мечтают о детях в футболе, выбирают им имена кумиров. Сами звезды тоже так делают. У Зидана сына зовут Энцо. В честь кумира бывшего тренера «Реала», уругвайской легенды Франческоли. У бразильца Фелипе Мело, бывшего игрока «Ювентуса» и «Галатасарая», сына зовут Линекер, как нападающего сборной Англии.

Мело признавался, что без футбола стал бы убийцей или торговал наркотиками, как его друзья юности. Футбол спас Фелипе. А рядом были парни с броскими именами, как у его сына. Венесуэльского мальчика назвали Оверат Брайтнер в честь немецких легенд. Уже закончил карьеру, играл за «Сантос». Ещё стоило проверить у врачей родителей Энтони Филиппа Дэвида Терри Фрэнка Дональда Стэнли Гэрри Гордона Стивена Джеймса Оутвея. Бедняге выбрали 11 имен в честь основы КПР 1973-го года. Мама и папа болели за клуб, а сын стал легендой «Брайтона». Кроме Чарли Оутвея – называл себя двенадцатым именем, что забавно, есть другие истории.

Хави Симонс

Голландцы говорят, что детей в честь футболистов называют чаще жители местных гетто. А у Симонса другая история. Здесь не нужно объяснять логику отца. Папа Симонса сам играл в футбол, а болел за «Барселону». Восхищался мастерством Хави Эрнандеса. Младший Симонс вырос в школе каталонцев, прежде чем его отдали в ПСЖ . Теперь в аренде в «Лейпциге», где получит ценные советы по продолжению карьеры у Клоппа, нового футбольного советника боссов «Ред Булл». Симонс выделяется из нового поколения ребят, чьи имена мгновенно напоминают о кумирах прошлого. Новому Хави не хватило места в «Барселоне». Зато футболистом интересуются другие гранды.

Тиджани Рейндерс

Полузащитник «Милана» подскочил в стоимости после успеха на Евро-2024. Сыграл с Симонсом, вышли в полуфинал. Родители Рейндерса обожали Тиджани Бабангиду, бывшего форварда «Аякса» и сборной Нигерии. В результате у Рейндерса необычное имя. Младший Тиджани не играл за «Аякс», зато ещё может оказаться стабильнее, чем нигериец. Рейндерс в 26 лет становится полноправной звездой. У него необычный стиль, хитрый полузащитник. Многофункциональный игрок. Может попасть в клуб, у которого сейчас больше успехов, чем у «Милана». А пока Рейндерс выиграл Суперкубок Италии после приезда в клуб тренера Консейсау. Тиджани не стал героем финала, но взял трофей.

Баджо Домингес

Разумеется, не все футболисты, соединенные именами с легендами, оказываются на уровне Симонса. Добавим в историю парня, который не добился успехов в США . Зато всю жизнь проведет с именем Баджо. Его отец назвал старшего сына Эдсоном в честь Пеле. А когда на ЧМ -94 увидел игру итальянца, то убедил жену повторить метод. Могли назвать парня просто Роберто, никто бы его историю не узнал. Но выбрали имя, которое тяжело пропустить. Баджо Домингес не стал крутым защитником, хотя в юности был капитаном своей команды. Сейчас работает в сфере обслуживания спортивных объектов. Зато через год о Баджо могут вспомнить журналисты, пригласив на игры сборной Италии, если Спаллетти сыграет на ЧМ -2026.

Дэвид Джордж Бест Коттерилл

Папа с мамой Дэвида схитрили. Уроженца Кардиффа не назвали Джордж Бест, но внесли имя и фамилию легенды МЮ в документы. А новый валлийский Джордж Бест похож на кумира родителей из-за плохой привычки. Коттерилл алкоголик. Однажды напился до галлюцинаций. Пытался ткнуть себя штопором, но железяку вырвала из рук футболиста жена. А затем Дэвид взял огромный кухонный нож. Очнулся в луже крови, рядом плакала жена. Врачи откачали алкоголика. Коттерилл был в заявке на Евро-2016, где Бэйл вытащил Уэльс в полуфинал, но не выходил на поле. Зато ярко зажигал на командных вечеринках. Сомневаемся, что завязал с выпивкой. Дэвид верит в глупые теории заговора. Выглядит на 50 лет, хотя одногодок Месси.

Маттеус Оливейра

О рождении Маттеуса узнал весь футбольный мир. Именно в его честь легендарное празднование отца Бебето и напарников после гола Нидерландам на ЧМ -94. У малыша имя как фамилия обладателя «Золотого мяча» Лоттара Маттеуса. Но сын Бебето не мастер футбольных побед. Маттеус не заиграл в «Спортинге». В тридцать лет атакующий полузащитник оказался в ОАЭ . Оливейра не достиг высот знаменитого отца. Его можно сравнить с Энцо Зиданом. Полузащитник, которого из-за отца держали в школе «Реала», докатился в 29 лет до третьего испанского дивизиона и завершил карьеру в прошлом году. Сын Зинедина, названный в честь Франческоли, не превзошел сына Бебето, названного в честь Маттеуса. Зато у их родителей дома золотые медали ЧМ и миллиона на счетах. Наследники ни в чём никогда не нуждались, а в футбол играли ради собственного удовольствия.

Деннис Бергкамп