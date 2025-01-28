Представлено визуальное оформление финала Лиги чемпионов в Мюнхене

УЕФА представил визуальное оформление финала Лиги чемпионов, который пройдёт в Мюнхене.
Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций, дизайн, созданный местной художницей Мириам Гансер, отражает самобытность и дух Мюнхена и объединяет множество достопримечательностей и абстракций, которые помогают передать яркий колорит и творческую энергию города.
В дизайн были включены традиционные баварские узоры и каштановые деревья, которыми славится Мюнхен, а также павильон Monopteros в Английском саду города, статуя Баварии, Фрауэнкирхе, Фолькстеатр и залы оптового рынка фруктов.
В основе дизайна — главный трофей клубного футбола в яркой цветовой палитре финальной айдентики, подчёркивающей его уникальность.
В преддверии финала, который пройдёт в субботу, 31 мая, элементы визуального оформления будут использоваться в городе, на самом стадионе, сайте УЕФА и в рекламных материалах.