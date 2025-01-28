Представлено визуальное оформление финала Лиги чемпионов в Мюнхене

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сегодня, 14:59

УЕФА представил визуальное оформление финала Лиги чемпионов, который пройдёт в Мюнхене.

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций, дизайн, созданный местной художницей Мириам Гансер, отражает самобытность и дух Мюнхена и объединяет множество достопримечательностей и абстракций, которые помогают передать яркий колорит и творческую энергию города.

В дизайн были включены традиционные баварские узоры и каштановые деревья, которыми славится Мюнхен, а также павильон Monopteros в Английском саду города, статуя Баварии, Фрауэнкирхе, Фолькстеатр и залы оптового рынка фруктов.

В основе дизайна — главный трофей клубного футбола в яркой цветовой палитре финальной айдентики, подчёркивающей его уникальность.