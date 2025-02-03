Женская сборная России проведёт матчи с Таиландом, Индией и Иорданией

Женская сборная России с 17 по 26 февраля проведёт учебно-тренировочный сбор в Аджмане (ОАЭ) и сыграет три товарищеских матча на турнире Pink Ladies Cup.
20 февраля россиянки встретятся с Таиландом, 23 февраля – с Индией, а 26 февраля – с Иорданией. Все игры пройдут на стадионе Hamriyah CSC (Шарджа) и начнутся в 19:00 по местному времени (18:00 мск).
Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан прокомментировал:
На февральском сборе появилась хорошая возможность провести три товарищеских матча, и мы с удовольствием ей воспользуемся. Сейчас занимаемся сбором информации, изучением соперников. Лучше всего знакомы с Иорданией: эта сборная в октябре 2024 года вместе с нами принимала участие в международном турнире в Турции, где сыграла с командами Филиппин, Тайваня и Гаити. Несмотря на три поражения, иорданки показали себя неплохо, это старательная молодая команда.
Сборная Таиланда – типичный представитель южноазиатского футбола. Её тренирует японский специалист, команда сильна в контроле мяча, организации и техническом оснащении. С Индией наша команда встречалась четыре года назад и выиграла 8:0, но прошло уже достаточно много времени, собираем актуальную информацию по этому сопернику.