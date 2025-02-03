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Женская сборная России проведёт матчи с Таиландом, Индией и Иорданией

вчера, 13:33

Женская сборная России с 17 по 26 февраля проведёт учебно-тренировочный сбор в Аджмане (ОАЭ) и сыграет три товарищеских матча на турнире Pink Ladies Cup.

20 февраля россиянки встретятся с Таиландом, 23 февраля – с Индией, а 26 февраля – с Иорданией. Все игры пройдут на стадионе Hamriyah CSC (Шарджа) и начнутся в 19:00 по местному времени (18:00 мск).

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан прокомментировал:

На февральском сборе появилась хорошая возможность провести три товарищеских матча, и мы с удовольствием ей воспользуемся. Сейчас занимаемся сбором информации, изучением соперников. Лучше всего знакомы с Иорданией: эта сборная в октябре 2024 года вместе с нами принимала участие в международном турнире в Турции, где сыграла с командами Филиппин, Тайваня и Гаити. Несмотря на три поражения, иорданки показали себя неплохо, это старательная молодая команда.

Сборная Таиланда – типичный представитель южноазиатского футбола. Её тренирует японский специалист, команда сильна в контроле мяча, организации и техническом оснащении. С Индией наша команда встречалась четыре года назад и выиграла 8:0, но прошло уже достаточно много времени, собираем актуальную информацию по этому сопернику.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:44
Девчонкам успехов конечно. Надеюсь матчи состоятся
shlomo
shlomo
вчера в 13:46
Пожелаю удачи нашим девчатам и главное без травм...
Гость
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