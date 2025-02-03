Женская сборная России проведёт матчи с Таиландом, Индией и Иорданией

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вчера, 13:33

Женская сборная России с 17 по 26 февраля проведёт учебно-тренировочный сбор в Аджмане ( ОАЭ ) и сыграет три товарищеских матча на турнире Pink Ladies Cup.

20 февраля россиянки встретятся с Таиландом, 23 февраля – с Индией, а 26 февраля – с Иорданией. Все игры пройдут на стадионе Hamriyah CSC (Шарджа) и начнутся в 19:00 по местному времени (18:00 мск).

Главный тренер женской сборной России прокомментировал: