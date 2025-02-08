Санья: «Не исключаю, что Роналду мог бы заняться футбольным бизнесом»

Экс-футболист сборной Франции предположил, чем нападающий клуба «Аль-Наср» мог бы заняться после завершения игровой карьеры.

Роналду – человек из мира футбола, он может все. Он достиг стадии, когда все, к чему он прикасается, превращается в золото. Полагаю, он оказал бы огромное влияние, если бы присоединился к «Манчестер Юнайтед» в какой-то роли после завершения карьеры футболиста.

Независимо от того, чем закончился его второй заход, Роналду всегда будет легендой клуба, особенно учитывая все то, что случилось с клубом после его ухода.

Не исключаю, что он мог бы заняться футбольным бизнесом. Криштиану способен выполнять абсолютно любую роль в футбольном клубе, будь то в кабинете совета директоров или на поле, благодаря своему характеру и опыту.

Он разбирается в футбольном бизнесе, понимает жизнь. Какие бы цели он ни ставил, он своего добивается. Роналду настолько предан своему делу, что добьется успеха во всем, за что бы он ни взялся, и для футбола – и особенно для «Манчестер Юнайтед» – было бы замечательно, если бы он решил остаться в футболе.