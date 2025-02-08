Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2024/2025

Кварацхелия высказался о дебютном голе за ПСЖ

сегодня, 14:36
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник Хвича Кварацхелия забил дебютный гол за ПСЖ в матче чемпионата Франции против «Монако» (4:1). Вингер поделился эмоциями после забитого мяча.

Я самый счастливый человек в мире. Я горжусь тем, что нахожусь в ПСЖ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола: «Я думаю, через месяц будет вынесен вердикт по делу „Ман Сити“»
Сегодня, 12:43
Яя Туре: «Дрогба заслуживал выиграть „Золотой мяч“ в своё время»
Сегодня, 11:56
Ван Нистелрой: «Нас обыграли не с „Ферги-тайм“, а с „офсайд-тайм“»
Сегодня, 11:29 Фото
Аморим: «Игра с „Лестером“ не имеет ничего общего с „Ферги-тайм“»
Сегодня, 08:32
Промес: «Я смотрю каждый матч „Спартака“»
Вчера, 22:10
Анчелотти оценил игру Мбаппе в нынешнем сезоне
Вчера, 15:36
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 19:46
Да, стоит признать, что гол грузина получился эффектным. Но во-первых, в ворота кого, и какого низкого по уровню чемпионата, где уже сейчас, ПСЖ оторвался на 13очков, и надо думать, что в итоге -разрыв будет еще больше. Кто-то может вспомнить, когда последний раз французские клубы побеждали в еврокубках? Вот и я не могу. Само заявление грузина- выглядит чистым пиаром. Ничего особенного не вижу в том, что он забил, если вспомнить его начало карьеры в Наполи, где он, также, в эффектном стиле забивал Ливерпулю в ЛЧ в гр.турнире. Но уже через несколько месяцев, он получил первую критику от ведущих итальянских изданий, которая, в последствии- стала регулярной... Доказывать свою футбольную правомерность надо было- на ЧЕ, в ЛЧ, и ЛН!!! Вот в этом и проявляется талант игрока, в его стабильности на высоком уровне!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:24, ред.
Дело не в этом. Надо понять эмоциональное состояние Хвичи: только -только в новой команде, нашпигованной акулами футбола, и забить мяч... Эйфория. Любой бы на его месте был на седьмом небе от счастья. Тем более что забил классный, в своём стиле, гол.
Capral
Capral
сегодня в 16:10
    Baggio R.
    Baggio R.
    сегодня в 15:31
      Capral
      Capral
      сегодня в 15:29
      Ох и лицемер, ох и карьерист и проходимец!!!!!!! Ну и ну. А где же Реал, за который ты хотел играть, где же твоя гордость, ты- комедиант77?! Ну ничего, посмотрим, как ты запоешь- через месяц, другой...

      Не сомневаюсь, что текст писал его агент, тот еще г.....н.
      Не Э Г О ИС Т
      Не Э Г О ИС Т
      сегодня в 15:27
      Хорош.. 👍
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 15:13
      Гол забил и стал самым счастливым будто ЧМ выиграл)))
      drug01
      drug01
      сегодня в 14:53
      Молодец! Он сейчас на седьмом небе
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       