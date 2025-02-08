Кварацхелия высказался о дебютном голе за ПСЖ

Полузащитник Хвича Кварацхелия забил дебютный гол за ПСЖ в матче чемпионата Франции против «Монако» (4:1). Вингер поделился эмоциями после забитого мяча.
Я самый счастливый человек в мире. Я горжусь тем, что нахожусь в ПСЖ.
|Пари Сен-Жермен4 : 1Монако
|Матч завершен
Полузащитник Хвича Кварацхелия забил дебютный гол за ПСЖ в матче чемпионата Франции против «Монако» (4:1). Вингер поделился эмоциями после забитого мяча.
Я самый счастливый человек в мире. Я горжусь тем, что нахожусь в ПСЖ.
Не сомневаюсь, что текст писал его агент, тот еще г.....н.
Не сомневаюсь, что текст писал его агент, тот еще г.....н.