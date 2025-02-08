Гвардиола: «Я думаю, через месяц будет вынесен вердикт по делу „Ман Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался по делу о 115 финансовых нарушениях клуба.

Я предполагаю, что через месяц будет вынесен вердикт и приговор. После этого я поделюсь своим мнением о сложившейся ситуации. Я осознаю, что мои слова не смогут убедить людей. Я понимаю, что в отношении этого клуба всегда говорится лишь о деньгах.

Тем не менее, за последние пять лет мы заняли последнее место по чистым расходам среди шести лучших клубов. Даже с учетом наших затрат в текущем трансферном окне, мы остаемся далеко позади таких команд, как «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Даже «Ливерпуль» опережает нас. Основной причиной этого является то, что в последние сезоны мы активно продаём игроков.