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Гвардиола: «Я думаю, через месяц будет вынесен вердикт по делу „Ман Сити“»

сегодня, 12:43

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался по делу о 115 финансовых нарушениях клуба.

Я предполагаю, что через месяц будет вынесен вердикт и приговор. После этого я поделюсь своим мнением о сложившейся ситуации. Я осознаю, что мои слова не смогут убедить людей. Я понимаю, что в отношении этого клуба всегда говорится лишь о деньгах.

Тем не менее, за последние пять лет мы заняли последнее место по чистым расходам среди шести лучших клубов. Даже с учетом наших затрат в текущем трансферном окне, мы остаемся далеко позади таких команд, как «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Даже «Ливерпуль» опережает нас. Основной причиной этого является то, что в последние сезоны мы активно продаём игроков.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 14:40
Уже скоро.. ☝️🤭
sihafazatron
sihafazatron ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 13:47
Да там Реал должен спокойно проходить сити. Этот сезон уже провален для МС, но главное в топ 4 попасть.
Dauletbek
Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:09
Дальше будет сложно с Реалом. Надо немного тактику поменять что ли. Оборона очень слабая, допускают нелепые ошибки. Пеп наверняка посмотрит матч Реала с Атлетико после своего кубкового матча
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:59
Ну что же... Посмотрим что будет через месяц
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:48
Сити уже который год в плюсе!)
Но Пепу не об этом думать щас надо, а о том как бы хоть частично исправить ситуацию на поле. Сегодня то наверняка накидают в кубке там кому-то, а дальше что?
Гость
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