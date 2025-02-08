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Пике: «„Барса“ – более талантливая команда, „Реал“ всегда будет страдать»

вчера, 17:02

Экс-игрок «Барселоны» Жерар Пике сравнил игру «Барселоны» и «Реала» в нынешнем сезоне.

Я считаю, что «Барса» – более талантливая команда. Возможно, она слишком молода, поэтому ей не хватает стабильности.

«Реал» – более стабильная команда, но она всегда будет страдать, когда сталкивается с «Барсой». Потому что, как я уже сказал, «Барса» очень, очень талантлива, и когда они показывают хорошую игру, черт возьми, это получаются отличные матчи. Однако у «Реала» больше опыта и зрелости, что позволяет им эффективно конкурировать на протяжении всего сезона.

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Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 21:18
Главная заноза Реала это Барселона и в частности сам Пике, который правдой может поджечь хейтеров великого каталонского клуба!
Профессионал правильно мыслит! И на счёт талантов прав, мы их видим в нынешнем сезоне, мы их видели во времена Гвардиолы, воспитанники были главной силой клуба и сборной!
Барселона - единственный клуб, который может громить Реал как угодно и сколько угодно!

Видимо количество титулов сливочных ничего не значит для сине-гранатовых, которые являются одной из самых титулованных клубов мира.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:16
Можно согласиться, но... предлагаю подождать окончания сезона и в Испании, и в ЛЧ, и тогда все превосходные эпитеты Пике в адрес "Барселоны" могу сойти на "нет". Можно быть талантливым, но в какой-то момент споткнуться и затормозить на пол - пути; а можно быть просто крепкой, дружной и мастеровитой командой - и добиться успеха.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:00
Приветище, Дружище!!!
Ну да, признаться, у меня тоже на душе неспокойно. Но не будем раньше времени паниковать. Поболеем сегодня за Реал, будем надеяться...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:57
....Euer Ehren, как нам не хватала Старины Пике,кто как не Он разбирается в нынешней ситуации! Стабильность в очках ни есть
уровень игры команды! И конечно ты прав в главном ,чем проще тем эффективнее...!!! Мандраж у меня Витя перед сегоднешей игрой, как то не настроюсь (но верю!!!!)....!!!!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:55, ред.
Чего-то не поддерживаю:
Вот у Реала в последние годы особо нету проблем, всех самых талантливых скупили или свободными агентами взяли и что? Сейчас Винисиуса и Мбаппе проблемно вместе на поле уместить, страдает от этого Беллингем... должен прогрессировать Гюлер, но та ли это динамика роста для молодого таланта? А где вообще Эндрик и что делать с ним?
У них латералей нет, опять цыганят свободных агентов, зато такая талантливая линия пз и нападения, что прям не знают как всех на полу уместить!..

Есть логика такая, мол, наибольший подъем испытывают в состоянии стресса - вот это про Барселону! Тут и рычаги в ход пошли и полакадемии детей талантливых оказались... были ли они такими пару лет назад? не думаю: если б были - половину из них Реал бы переманил или другие гранды. Тупо пришлось их выпускать на поле т.к. больше некого ибо все деньги просраны.
Так что Пике, конечно, вылизал хорошо, но, по сути, он - дятел!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:45
Пикеша забыл, как Криш его мордой по столу возил... Талантливых он тут выпячивает...
Futurista
Futurista ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 17:37
История противостояний Реала и Барселоны настолько древняя и противоречивая, замешанная в том числе на политическом противостоянии Мадрида и Каталонии, что не стоит вырывать эпизоды из контекста )...
Пике просто не очень умён делая такие заявления...
69Haya96
69Haya96
вчера в 17:33
Реал — более стабильная команда, которая проигрывает только талантливой Барселоне...
Capral
Capral
вчера в 17:24
Пике, мне чем-то Мостового напоминает- запор мысли, при поносе слов...
Страдает не Реал, а его тренер, который никак не может понять, что с нынешней Барсой играть надо проще и меньше выдумывать. И вообще, страдать, еще много лет будет Барселона, когда будет заходить в клубный музей Реала и сравнивать количество своих трофеев с Королём...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:23
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:11
Без Пике скучные Эль Классико)
Futurista
Futurista
вчера в 17:10
Пике всегда будет страдать ерундой)...
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