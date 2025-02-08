Пике: «„Барса“ – более талантливая команда, „Реал“ всегда будет страдать»

Экс-игрок «Барселоны» сравнил игру «Барселоны» и «Реала» в нынешнем сезоне.

«Реал» – более стабильная команда, но она всегда будет страдать, когда сталкивается с «Барсой». Потому что, как я уже сказал, «Барса» очень, очень талантлива, и когда они показывают хорошую игру, черт возьми, это получаются отличные матчи. Однако у «Реала» больше опыта и зрелости, что позволяет им эффективно конкурировать на протяжении всего сезона.