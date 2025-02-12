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Винисиус отреагировал на слухи о возможности перехода в саудовский клуб

сегодня, 08:58

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.

Ничего не знаю относительно подобных предложений. Они со мной не общались. Им следует поговорить с президентом клуба.

Надеюсь, что я останусь в «Реале» надолго. Это мой дом. Я хочу стать частью истории клуба.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:19
Тут итог для бразила Только один.

Ежли останется Карло у руля РМ, то и Вини никуда не уйдёт. Карло для него в ментальном смысле, не побоюсь сказать, как отец родной: он и по шее надаёт..., и мозги вправит...
Вини - большой ребёнок и Папа ему нужен во всех смыслах.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:43
Вторая санта-барбара как с Мбапе. Будет теперь торговаться
xjx9c23x2rd9
xjx9c23x2rd9
сегодня в 10:31, ред.
ЗА ДЕНЬГИ ДА
ЗА ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ДА, ДА, ДА!!!

P.S. Почему именно это я услышал в его ответе?
Если бы он сразу ответил нет, то и не было бы всего этого, а он этот вопрос переадресовал презеденту Реала.
Значит если предложат всех устраиваемую сумму, то Вини с радостью перейдёт в любой клуб СА, всё дело в цене.
Сами посудите, у Вини с Реалом контрак до лета 2027 года и Реал его без его согласия никому продать не сможет. Так, что он спалился переодресовывая вопрос руководству Реала.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:09
Молод ишшо))) лет чере 10–15.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:07
Подобные слухи на ровном месте не возникают. Верность клубу? Это не о бразильцах, что бы они не говорили. Для них главней всего деньги. Просто Винисиус еще не решил, во сколько оценить свой талант. А талант у него просто огромный... Ждём дальнейших новостей.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:00
Все равно он об этом думает! Ведь сумма огромная
sq2j2u2fmeg8
sq2j2u2fmeg8
сегодня в 09:46
Он просто еще сумму в контракте не видел, вот и отнекивается.
xtz3f82mn7rr
xtz3f82mn7rr
сегодня в 09:35
Рано ему ещё арабьё доить
Гость
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