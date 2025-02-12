Винисиус отреагировал на слухи о возможности перехода в саудовский клуб

Нападающий «Реала» ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.

Ничего не знаю относительно подобных предложений. Они со мной не общались. Им следует поговорить с президентом клуба.

Надеюсь, что я останусь в «Реале» надолго. Это мой дом. Я хочу стать частью истории клуба.