Винисиус отреагировал на слухи о возможности перехода в саудовский клуб

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.
Ничего не знаю относительно подобных предложений. Они со мной не общались. Им следует поговорить с президентом клуба.
Надеюсь, что я останусь в «Реале» надолго. Это мой дом. Я хочу стать частью истории клуба.
Ежли останется Карло у руля РМ, то и Вини никуда не уйдёт. Карло для него в ментальном смысле, не побоюсь сказать, как отец родной: он и по шее надаёт..., и мозги вправит...
Вини - большой ребёнок и Папа ему нужен во всех смыслах.
Ежли останется Карло у руля РМ, то и Вини никуда не уйдёт. Карло для него в ментальном смысле, не побоюсь сказать, как отец родной: он и по шее надаёт..., и мозги вправит...
Вини - большой ребёнок и Папа ему нужен во всех смыслах.
ЗА ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ДА, ДА, ДА!!!
P.S. Почему именно это я услышал в его ответе?
Если бы он сразу ответил нет, то и не было бы всего этого, а он этот вопрос переадресовал презеденту Реала.
Значит если предложат всех устраиваемую сумму, то Вини с радостью перейдёт в любой клуб СА, всё дело в цене.
Сами посудите, у Вини с Реалом контрак до лета 2027 года и Реал его без его согласия никому продать не сможет. Так, что он спалился переодресовывая вопрос руководству Реала.
ЗА ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ДА, ДА, ДА!!!
P.S. Почему именно это я услышал в его ответе?
Если бы он сразу ответил нет, то и не было бы всего этого, а он этот вопрос переадресовал презеденту Реала.
Значит если предложат всех устраиваемую сумму, то Вини с радостью перейдёт в любой клуб СА, всё дело в цене.
Сами посудите, у Вини с Реалом контрак до лета 2027 года и Реал его без его согласия никому продать не сможет. Так, что он спалился переодресовывая вопрос руководству Реала.