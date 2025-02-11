«Астон Вилла» и ПСЖ готовы обсудить трансфер Асенсио

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сегодня, 11:37

Хавбек в рамках аренды перешёл из ПСЖ в «Астон Виллу».

Арендное соглашение не включает в себя опцию выкупа, но клубы готовы обсудить возможную продажу прав на игрока.

Переговоры могут состояться летом, все будет зависеть от качества выступления футболиста за «львов».