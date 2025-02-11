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«Астон Вилла» и ПСЖ готовы обсудить трансфер Асенсио

сегодня, 11:37

Хавбек Марко Асенсио в рамках аренды перешёл из ПСЖ в «Астон Виллу».

Арендное соглашение не включает в себя опцию выкупа, но клубы готовы обсудить возможную продажу прав на игрока.

Переговоры могут состояться летом, все будет зависеть от качества выступления футболиста за «львов».

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:46
Эмери знает, что делает - Асенсио хороший игрок...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:34
Дракула видать поумнее Энрике.
Асенсио - хороший, думающий хав, которому просто в РМ не повезло оказаться в одно сремя с тамошней крутизной ( Модрич, Кроос, Каземиро)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:08
Рано об этом говорить. Испанец может ещё 100 раз травму получить....
Гость
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