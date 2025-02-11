«Астон Вилла» и ПСЖ готовы обсудить трансфер Асенсио

Хавбек Марко Асенсио в рамках аренды перешёл из ПСЖ в «Астон Виллу».
Арендное соглашение не включает в себя опцию выкупа, но клубы готовы обсудить возможную продажу прав на игрока.
Переговоры могут состояться летом, все будет зависеть от качества выступления футболиста за «львов».
Асенсио - хороший, думающий хав, которому просто в РМ не повезло оказаться в одно сремя с тамошней крутизной ( Модрич, Кроос, Каземиро)
Асенсио - хороший, думающий хав, которому просто в РМ не повезло оказаться в одно сремя с тамошней крутизной ( Модрич, Кроос, Каземиро)