Салиба считает переход в «Реал» своей «главной мечтой»

«Реал» планирует приобрести центрального защитника «Арсенала» Вильяма Салиба в предстоящее летнее трансферное окно, и 23-летний французский игрок является их основным кандидатом.
Лондонский клуб «Арсенал» оценивает трансфер Салиба в 100 миллионов фунтов стерлингов.
По информации источника, Салиба рассматривает переход в «Реал» как реализацию своей главной мечты.
Предварительные переговоры между представителями футболиста и руководством мадридского клуба уже состоялись.
Заменить Исака для НЮ возможно, заменить Салиба для Арсенала не теряя хотя бы в возрасте нет.
Заменить Исака для НЮ возможно, заменить Салиба для Арсенала не теряя хотя бы в возрасте нет.