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Салиба считает переход в «Реал» своей «главной мечтой»

сегодня, 20:15

«Реал» планирует приобрести центрального защитника «Арсенала» Вильяма Салиба в предстоящее летнее трансферное окно, и 23-летний французский игрок является их основным кандидатом.

Лондонский клуб «Арсенал» оценивает трансфер Салиба в 100 миллионов фунтов стерлингов.

По информации источника, Салиба рассматривает переход в «Реал» как реализацию своей главной мечты.

Предварительные переговоры между представителями футболиста и руководством мадридского клуба уже состоялись.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 22:51
Все мечтают играть за Реал за лучший клуб мира. Салиба хороший и молодой защитник тем более француз ему будет легко в лится в калектив. Буду рад его приходу!!
shlomo
shlomo
сегодня в 20:51
Думаю что если дело дойдет переговоров, то ценник запросто может подрасти...
протон
протон
сегодня в 20:42
Салиба лучший игрок Арсенала без серьезных травм, молод, основа сборной Франции никого даже близко с его качествами в современном футболе нет. Надо требовать столько сколько НЮ требует за Исака.
Заменить Исака для НЮ возможно, заменить Салиба для Арсенала не теряя хотя бы в возрасте нет.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:22
Думаю останется еще минимум на один сезон у нас, т.к и контракт позволяет (до 2027 года с опцией продления со стороны клуба еще на год), да и Перес не станет платить столько, хотя, если посмотреть с другой стороны, то подписать шикарного молодого защитника, который закроет проблемную позицию лет на 6-7 за эти деньги это нормально! Если Арсенал и в следующем сезоне пролетит мимо трофеев, то не один Салиба задумается об уходе....так что всё в руках Кронке, Артеты и Ко!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:18
Ну когда контракт будет заканчиваться, тогда реал и выйдет на тебя))
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