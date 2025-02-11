Салиба считает переход в «Реал» своей «главной мечтой»

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сегодня, 20:15

«Реал» планирует приобрести центрального защитника «Арсенала» в предстоящее летнее трансферное окно, и 23-летний французский игрок является их основным кандидатом.

Лондонский клуб «Арсенал» оценивает трансфер Салиба в 100 миллионов фунтов стерлингов.

По информации источника, Салиба рассматривает переход в «Реал» как реализацию своей главной мечты.

Предварительные переговоры между представителями футболиста и руководством мадридского клуба уже состоялись.