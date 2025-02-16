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В «Динамо» Мх отреагировали на слухи об интересе к 20-летнему малийцу

вчера, 15:38

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что дагестанский клуб близок к подписанию полузащитника «Татавина» Нумори Кейта.

Пока рано говорить о переходе Кейта в наш клуб. Мы рассматриваем Алжир, Марокко и Тунис. Всё-таки там живут мусульмане — для нас это проще в плане их адаптации. Нам кажется, что это достойные чемпионаты с достойными игроками. Клуб положительно смотрит в сторону Африки.

Кейта выступает за «Татавин» с сентября 2024 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем чемпионате Туниса 20-летний опорный полузащитник провёл 13 матчей, в которых получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает малийца в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» планирует осуществить ещё один трансфер.

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ms9c64kbum2f
ms9c64kbum2f
вчера в 17:52
Сейчас более богатые быстренько переманят.
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