Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о положении хавбека Бруну Фернандеша в команде.
Бруну Фернандеш — лидер, я ему доверяю, он очень важен для нас, на какой бы позиции он ни играл.
Бруну — тот парень, который в непростой момент способен контролировать мяч, это важно для команды.
P.S. Теперь же португал все косяки Хаговские на себя возьмёт..., толи от отсутствия ума, толи от чрезмерной жадности и тщеславия.
P.S. Теперь же португал все косяки Хаговские на себя возьмёт..., толи от отсутствия ума, толи от чрезмерной жадности и тщеславия.