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Аморим: «Бруну Фернандеш — лидер, я ему доверяю»

вчера, 16:23

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о положении хавбека Бруну Фернандеша в команде.

Бруну Фернандеш — лидер, я ему доверяю, он очень важен для нас, на какой бы позиции он ни играл.

Бруну — тот парень, который в непростой момент способен контролировать мяч, это важно для команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:12
сколько ни говори "халва ", ...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 06:22
Нужно было сказать что-то правильное?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:55, ред.
Мда... Сидел бы Аморим в Спортинге, тренировал бы, а не впадал в депрессию , да слова и отмазки красивые подбирал. Толку б больше было.

P.S. Теперь же португал все косяки Хаговские на себя возьмёт..., толи от отсутствия ума, толи от чрезмерной жадности и тщеславия.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:41
перестал получать КК - вот уже и получил похЛАву. Да ничего сверхъестественногго Бруно не показывает,ему никогда не стать Кри Ро 7
3wugmpde9xfv
3wugmpde9xfv
вчера в 17:14
Только почему-то от такого доверия толку мало.
zh7pj9cq9cuv
zh7pj9cq9cuv
вчера в 16:43
Что-то плохо у этого тандема получается
shur
shur
вчера в 16:35, ред.
"Бруну — тот парень, который в непростой момент способен контролировать мяч, это важно для команды". Кукушка хвалит соловья,за то что хвалит Он Кукушку...!!! Это уже перебор,контроль может быть и есть, а какой толк если на поле ничего не происходит!!! Понятно земляк-земляку,сват,брат,что там ещё говорят...?!
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:33
Один в поле не воин, команды нет...
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