Аморим: «Бруну Фернандеш — лидер, я ему доверяю»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о положении хавбека в команде.

Бруну Фернандеш — лидер, я ему доверяю, он очень важен для нас, на какой бы позиции он ни играл.

Бруну — тот парень, который в непростой момент способен контролировать мяч, это важно для команды.