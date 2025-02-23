Симоне Индзаги: «„Дженоа“ и Виейра провели замечательную игру»

Главный тренер «Интера» высоко отозвался о «Дженоа» после матча команд в Серии А (1:0).

Следует поздравить «Дженоа» и Виейра, поскольку они провели замечательную игру. Меня это не удивило, ведь я наблюдал за ними в нынешнем сезоне.

Хочу поздравить своих парней, это был 37-й матч в сезоне, а те, кто выступал за сборные, играли еще больше. Они проявили сильную волю – каждую неделю в Серии А мы видим, что простых поединков не бывает. Мы позволили «Дженоа» создать только один неплохой момент, и Хосеп Мартинес сделал великолепный сэйв.

Мы также снова попали в каркас ворот, создали немало моментов и проверили их голкипера. Я очень рад и сказал бы то же самое, даже если бы мы не победили, ибо они действительно приложили все усилия.

Наши фанаты могли видеть, что сегодня у нас были некоторые трудности, но они поддерживали нас. В ближайшие три недели у нас будет много матчей, мы пережили очень болезненное поражение (от «Ювентуса» (0:1) — прим. ред), но мы все трудимся ради одной цели и надеемся порадовать наших болельщиков.