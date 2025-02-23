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Чеферин о новом формате ЛЧ: «Я слышал только положительные отзывы»

вчера, 15:39

Президент УЕФА Александер Чеферин полагает, что новый формат Лиги чемпионов сделал турнир лучше.

Я слышал только положительные отзывы. Изначально было больше критики, которая появляется всегда, если происходят перемены. Думаю, что сейчас 99% болельщиков довольны обновлённым форматом Лиги чемпионов.

Соревнование стало ещё более интригующим, до последнего момента не было известно, кто прошёл квалификацию. Это абсолютный успех, оценки Лиги чемпионов великолепны. Все три турнира, включая Лигу Европы и Лигу конференций, являются успешными.

Спонсоры рады, что больше клубов соревнуются в этих турнирах. Теперь они ещё сильнее хотят присоединиться и инвестировать в турниры УЕФА. То же самое касается телевидения и других вещателей, которые освещают матчи.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:19
несите ваши денежки, иначе быть беде ! )
Niagara
Niagara
вчера в 23:09
да да конечно, только хорошие отзывы
lotsman
lotsman
вчера в 20:39
Хорошая кормушка для кое кого.)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:55
Чем больше денег тем хуже слух. А так и работает психика, зачем замечать чьи то негативные отзывы если это идёт в разрез с политикой подстригания бабла? Она может и звучат где то, но кажутся разрозненными и несущественными, когда как восторженные отзывы сливаются в одну желанную и приятную для уха песню.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 18:55
слова этого клоуна кого то очень напоминают, прямо вот совсем напоминают )
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 18:37
У этого коррупционера проблемы со слухом, значит
Зато «спонсоры рады»…
vlasovca
vlasovca
вчера в 17:41
Чифа не пиликай,кто тебе говорил за положительные отзывы , явно не тренеры и тем более игроки команд.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:38
Лично мне не зашел такой формат ЛЧ! Если хотите больше команд и больше матчей, верните старую, добрую ЛЧ, когда играли два групповых этапа, с 1/16 и т.д.... добавить больше квот для клубов из топ 5 чемпионатов ну и остальным тоже хотя бы по 2 команды напрямую в гр, без отбора....а ЛК вообще прикрыть
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:32
Соккер, а почему бы вам не запустить голосовалку такую? Посмотрим, сколько пользователей за, сколько против нового формата ЛЧ.
xfxz7aprk5gv
xfxz7aprk5gv
вчера в 17:12
Скорее всего слышал только, что хотел слышать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:06, ред.
От кого он слышал такие отзывы, понятно: жена, дети, любовница, и ... кредиторы.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:49
Вот же ур-од! Уверен что 100 % кто у кормушки он нравится!А вот остальным это не факт
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:35
"...Спонсоры рады, что больше клубов соревнуются в этих турнирах. Теперь они ещё сильнее хотят присоединиться и инвестировать в турниры УЕФА..."

Ключевая фраза от Чеферина, которая объясняет чем ему так нравится новый формат. Деньги, деньги, и еще раз деньги.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:31
Сомневаюсь, что 99% нравится такой формат.
Мне и многим моим знакомым не нравится.
ssspartak
ssspartak
вчера в 16:09
Турнир уже давно как утратил свой смысл, т.к. помимо чемпионов страны - там играют команды с 1 по 4 место в своих лигах. По настоящему выступают в "Лиге чемпионов" те страны от которых , только чемпион является участником.
Capral
Capral
вчера в 16:03
Да ладно. Ему один фиг- лижбы бабки платили, а какая система розыгрыша, ему фиолетово, уверен.
Гость
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