Чеферин о новом формате ЛЧ: «Я слышал только положительные отзывы»

Президент УЕФА полагает, что новый формат Лиги чемпионов сделал турнир лучше.

Я слышал только положительные отзывы. Изначально было больше критики, которая появляется всегда, если происходят перемены. Думаю, что сейчас 99% болельщиков довольны обновлённым форматом Лиги чемпионов.

Соревнование стало ещё более интригующим, до последнего момента не было известно, кто прошёл квалификацию. Это абсолютный успех, оценки Лиги чемпионов великолепны. Все три турнира, включая Лигу Европы и Лигу конференций, являются успешными.